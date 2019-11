Las claves de cómo será la partida legal si entran más jugadores en la puja por BME

El camino para hacerse con al menos un participación de control en BME será largo y extenso. Sobre todo, si entran en juego varios operadores interesados en el gestor de la bolsa española, como todo indica que puede ocurrir. Además de la autorización del Gobierno, con la Ley sobre la mesa, se abre un periodo con plazos y requisitos tanto para SIX, la primera que ha lanzado una oferta, como para otras firmas rivales y para los propios accionistas actuales. Estas son algunas claves.

¿Hasta cuándo puede presentarse una nueva oferta?

No tiene que ser ya, ni mucho menos. El resto de operadores bursátiles tienen hasta el quinto día natural anterior a que finalice el plazo de aceptación que se fije en el folleto de la primera oferta.

Los principales requisitos para poder entrar en la puja.

Quien quiera entrar en esta guerra debe presentar una oferta por al menos el mismo número de acciones de SIX y siempre debe mejorar la oferta ya sea por precio, en este caso los 34 euros, o elevando el capital al que va dirigida.

Cómo funciona el proceso de sobres cerrados.

Una vez que acaba el plazo para presentar nuevas ofertas, pasados cinco días hábiles todos los jugadores deben presentar su propuesta en un sobre cerrado ante la CNMV (o cualquier medio que garantice la confidencialidad aceptado por el supervisor). Aquí debe ponerse si se mejora la oferta, cuando se pueda, o si se decide no presentar. Hay que tener en cuenta que, al autorizarse otras opas, la empresa que lo haya hecho previamente siempre puede echarse atrás.

¿Cuándo puede el oferente inicial mejorar su precio?

El primero en mover ficha tiene la ventaja de poder modificar sus condiciones. En este caso, SIX podría cambiar su oferta si otro gestor lanza la suya. Pero no siempre. Puede hacerlo cuando lo ofrecido a sobre cerrado "no fuese inferior en un 2% a la contraprestación más alta ofrecida en los sobres", señala el reglamento. El otro requisito para cambiarla es que debe mejorar las condiciones del resto ya sea o bien elevando el precio ofrecido por la mejor de ellas al menos en un 1% o bien extendiendo la oferta inicial a un número de acciones superior al menos en un 5% respecto al mejor de sus rivales. Para cambiar estas condiciones, cuenta con un plazo de cinco días hábiles.

¿Qué puede hacer el accionista de la compañía, en este caso BME?

Sería voluntario acudir a este tipo de opas, e incluso se pueden aceptar varias ofertas en el caso de que lleguen otras adicionales. "Si hay más de una opa los accionistas podrán presentar declaraciones de aceptación múltiple siempre que se indique el orden de preferencia", explica en la CNMV. Si alguna de ellas al final se cae se atribuirá la siguiente en la lista indicada por el inversor.

Los plazos más importantes.

El plazo de aceptación de las ofertas competidoras es de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del primer anuncio. Una de las claves es que la presentación de una oferta competidora interrumpe el plazo de aceptación de la primera que se haya lanzado, de forma que todas acaben el mismo día. Por otro lado, una vez que se autoricen otras opas, "cualquier oferente que no haya desistido podrá modificar las condiciones de la oferta, siempre que no se haya publicado previamente el anuncio de una nueva oferta competidora", explica la ley.