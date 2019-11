¿Qué hacer en la opa de BME? Lo mejor para el accionista es vender ya una parte en bolsa y 'jugar' solo con otra

El accionista de BME lleva años escuchando operaciones y movimientos en el sector por todo el planeta. Más de una vez se han escuchado rumores sobre una opa al gestor de la bolsa española, pero nunca se había visto en esta tesitura. Ahora hay una oferta real para comprar una participación mínima del 50% del capital del grupo. Y la pregunta obligada es ¿qué hacer?

La primera oferta sobre la mesa, en la que el operador suizo SIX ofrece 34 euros por acción, es más que razonable para la propia BME, que el lunes así lo confirmó, también lo es según los múltiplos a los que cotizan sus comparables y para todos los analistas que están valorando la operación. Por tanto, la opinión mayoritaria, si se cerrase así, sería acudir a la opa.

Pero quedarían muchos flecos hasta entonces. Por eso, "como accionista de BME sería mejor vender parcialmente ahora en mercado aprovechando la subida del lunes", se posiciona Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta4, quien explica que con el resto de títulos que se queden en cartera sería jugar a esperar a que haya una contraoferta, aunque considera que es "difícil ver una mejora sustancial" en el precio ofrecido, recordando que, por ejemplo, Euronext -quien ya confirmó conversaciones con BME- pagó un 15% menos en términos de multiplicadores para comprarse la bolsa de Oslo este mismo año.

Con esta venta parcial el accionista también se estaría curando en salud de la que la operación no siguiese adelante, sin olvidar que podría dilatarse mucho en el tiempo ya que la CNMV debe realizar un informe previo que el Gobierno deberá estudiar antes de dar su autorización al tratarse de una infraestructura relevante para la economía española.

La acción cerró este martes en 35,78 euros, por lo que un inversor que haya comprado títulos al precio medio que ha cotizado BME desde que salió a bolsa (25,8 euros) obtendría ganancias del 39 %; incluso les compensa a aquellos que acudieron a su debut, a 31 euros (ver gráfico). No es así, evidentemente, para quienes lo hicieron por encima incluso de 46 euros en 2007 o de 43 euros, en 2015.

De ahí que Felipe López, analista de Self Bank, señale que depende mucho del caso, aunque explica que "un perfil muy repetido de accionista de BME es el que llevaba tiempo en la compañía para cobrar el dividendo. Este perfil suele ser más conservador y sí tendría sentido que hiciera caja y destinara ese dinero a otras compañías generosas en lo que a reparto de dividendo se refiere".

Llegado el momento, y en el caso de que otros operadores no ofrecieran un precio mucho más alto, el consejo que ya están dando los bancos es vender a esos 34 euros ofrecidos por SIX. Desde CaixaBank aconsejan aceptar esta oferta y en Bankinter igualmente señalan que "en caso de confirmarse y aprobarse por los reguladores, recomendamos aceptar la oferta, si bien se podría abrir un periodo en el cual no descartamos ofertas de otros competidores como Euronext". El equipo de análisis de Bankinter justifica que el grupo suizo ofrece una gran prima respecto al precio al que ellos valoran BME, de 25 euros.

Hasta antes de la oferta, ningún banco fijaba un precio objetivo que llegara a 34 euros. El más alto, y muy lejos del resto, era de 32,44, de JB Capital. El siguiente estaba ya en los 26,5 euros que estimaban en Ahorro Corporación. Ahora muchos lo han ajustado a la oferta y Santander lo ha elevado a 34,56 euros.

Muy arriesgado entrar si no es accionista

Son muchos los accionistas que entran en empresas cuando empieza una guerra de opas para intentar rascar algo si se va subiendo la oferta. Pero lo cierto es que, dada la subida que ya ha vivido el título, descontando incluso mayores ofertas por encima de 34 euros al llegar a cotizar a 35,84 euros, los analistas consultados ven muy arriesgado comprar ahora. Incluso aunque el suelo pueda estar en esos 34 euros. No hay que olvidar que también hay riesgo de que no salga adelante.