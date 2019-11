La capitalización de la banca de EEUU ya es 2,5 veces mayor que la de la europea

Durante la última década el peso de la banca en Europa ha sido un lastre para las bolsas de la región, que han visto como su peor comportamiento las penalizaba frente a Estados Unidos. Con todo, este castigo podría estar cerca de tocar a su fin o, al menos, diluirse, ya que la ponderación de la industria retrocede paulatinamente al haber perdido tamaño en términos absolutos y relativos. Según datos de UBS, la capitalización de la banca europea está ligeramente por debajo del billón de euros, frente a los 2,5 billones de valor bursátil que alcanza el sector al otro lado del Atlántico.

Una diferencia histórica, ya que hace una década las entidades europeas tenían un tamaño similar a las de Estados Unidos y ahora el de las segundas multiplica por 2,5 al de las primeras. "La penalización de las financieras se está haciendo un problema más pequeño dado el mal comportamiento del sector. En el pico antes de la crisis financiera global, la banca europea fue de manera breve más grande que sus comparables de EEUU por capitalización y ahora hasta una sola acción como Apple es más grande que el sector financiero europeo", inciden desde el banco helvético.

Evolución de la capitalización de la banca en EEUU y en Europa

El origen de esta enorme brecha se ha generado tanto en el crecimiento de sus ganancias como en los múltiplos que el mercado está dispuesto a pagar. En los años previos a la gran crisis financiera las entidades del Viejo Continente llegaban a cotizar a un precio sobre valor en libros más elevado que las de Estados Unidos. Ahora por las segundas se paga en torno a 1,4 veces su valor contable y por las primeras menos de 0,6 veces, una diferencia histórica.

En el caso de las ganancias, el sector bancario de Estados Unidos rozará este año su beneficio por acción más alto de la historia, mientras que el de la europea se queda un 65% por debajo del pico marcado en el año 2006.

Sin rentabilidad a la vista

Uno de los grandes problemas que afronta la industria a este lado del Atlántico es la falta de concentración, lo que ha perjudicado la rentabilidad y rebajado las valoraciones del mercado sobre el sector en contraste con lo sucedido en Estados Unidos. "EEUU es un ejemplo de un mercado bancario eficiente, que ha visto como la consolidación ha provocado que el número de bancos comerciales e instituciones de ahorro ha caído un 38% desde 2006", resaltan desde el equipo de análisis de JP Morgan.

La rentabilidad sobre el capital (ROE) del sector en Europa se quedará por debajo del 7,5% este año, a años luz del 17% que lograba en la época precrisis. Mientras Estados Unidos también se queda lejos de los altos históricos de rentabilidad que alcanzó en el 18%, al menos conquista el ansiado doble dígito -se espera un 11%- tan lejano para el Viejo Continente.

"Mirando a la falta de consolidación en el sector en Europa, pensamos que la fotografía se parece más a la de Japón que a la de Estados Unidos. No vemos posibilidades materiales de operaciones corporativas emergiendo, lo que hace que la consolidación -que habría reducido la competencia, eliminado algo de presión en los precios y ahorrado costes- ha estado básicamente ausente", concluyen.

Y es que el entorno de tipos en Europa es muy negativo para el sector -en la eurozona la tasa de depósito está en el -0,5% y no tiene visos de mejorar- y los expertos advierten de que cuanto más tiempo permanece el precio del dinero en estos niveles más dañino es para la cuenta de resultados.

"Vemos al sector en camino para un difícil 2020. No tan malo como hubiese sido si se esperase un Brexit sin acuerdo y no tan difícil como si el BCE hubiese recortado los tipos hasta el -1%, como descontaba el mercado hace no tanto. Sin embargo, el sistema afronta un aumento de las demandas de capital con una cifra de negocio que probablemente caiga", reflexionan en Bank of America.

El 1 de enero de 2022 se implantará Basilea 4, la nueva regulación para el sector, que previsiblemente dará un buen mordisco a las ratios de capital de una industria a la que se le acumulan los problemas en el horizonte. La EBA estima que la nueva normativa incrementará los requisitos de capital un 18% el día que se implemente y hasta un 25% en 2027, cuando se acabe de aplicar.

Unos gigantes diminutos

En este entorno, el tamaño de los grandes bancos del Viejo Continente palidece ante el que han alcanzado sus rivales al otro lado del Atlántico.

El mayor banco de Europa es HSBC -que fundamenta su negocio en Asia- con una capitalización de 138.000 millones de euros. Mientras, BNP Paribas apenas alcanza los 63.000 millones de euros de valor bursátil y Santander se queda por debajo de los 60.000 millones de euros. Estas cifras contrastan con las de los gigantes de EEUU. JP Morgan Chase se hace con el liderato con un valor que supera los 370.000 millones de euros. Mientras, Bank of America se acerca a los 270.000 millones de valor bursátil, Wells Fargo supera los 200.000 millones y Citi roza los 150.000 millones.

Su peso en la bolsa cae

Los continuos disgustos que ha dado el sector bancario al accionista han acabado por hacer que el peso de la industria se haya diluido enormemente en los índices. Según Bloomberg, la ponderación de la banca en el Stoxx 600 es del 9,5%, muy por debajo del 22% que llegó a pesar en 2007 o con el 14% de hace solo 4 años. En el caso del Ibex 35 la ponderación del sector bancario también ha descendido en los últimos años. A día de hoy el peso de los 6 bancos que forman parte del índice está por debajo del 25%, frente al casi 35% que alcanzaba en máximos de 2017.