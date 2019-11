El Ibex busca catalizadores que le permitan abrir la puerta a los 11.200 puntos

La publicación ayer del dato de PMI servicios en EEUU ha respaldado las sensaciones de analistas e inversores de que la Reserva Federal ha puesto el "modo pausa" en su política de rebaja de tipos. La probabilidad de que el principal banco central a nivel global mantenga el precio del dinero en su próxima reunión se ha elevado en las últimas horas y ya supera el 90%, favoreciendo un tono más consolidativo en Wall Street, que también se deja sentir en el resto de mercados de Europa y Asia.

Algo normal tras las últimas alzas en el mercado de renta variable de uno y otro lado del Atlántico que han llevado a sus principales referencias a superar sus resistencias clave tras sobreponerse a la incertidumbre comercial, a las señales de ralentización de la economía de los últimos meses y a las amenazantes probabilidades de un Brexit duro.

Los mercados han sabido pasar por encima de los obstáculos que frenaban a los principales índices en las últimas semanas y ahora hacen gala de un sentimiento alcista que sirve para dejar atrás la fase de consolidación que desarrollaban hasta ahora (las bolsas europeas desde el año 2015 y la estadounidense desde 2018).

A la espera de más señales sobre la posible tregua comercial entre EEUU y China en la guerra arancelaria que mantienen ambos países, "la situación técnica invita a comprar de nuevo bolsa europea ya que se han alejado los riesgos de asistir a una corrección en próximas semanas", afirma Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien abre la puerta a la reanudación de la tendencia alcista que nació el año 2009 en el mercado europeo. Por eso se ha recomendado desde el portal premium de elEconomista aumentar la exposición a bolsa europea en 20 puntos en total.

El Ibex, rezagado

Sin embargo, en este contexto alcista, aún hay selectivos que todavía no han superado los niveles clave a los que se enfrentan. Es el caso -entre otros- del Ibex 35, que aún se mantiene alejado de su zona de resistencia

"Estamos pendientes del Ibex 35 que no mostrará fortaleza que invite a volver a confiar en la renta variable española, mientras no logre batir resistencias que encuentra en los 9.500 puntos", afirma Cabrero que muestra plena confianza en la superación de esta cota mientras un eventual recorte no profundice por debajo de soportes clave que presenta el selectivo español en los 9.200 puntos.

La resistencia de los 9.500 puntos es la que debe superarse para dar por terminada la tendencia bajista que nació en los máximos de 2017 desde la zona de los 11.200 puntos. "Precisamente este sería el objetivo a valorar en próximos meses si se baten los 9.500 puntos, con resistencia intermedia en los 10.100-10.300 puntos, que sería la resistencia análoga a los máximos de 2017 en el Ibex 35 en su versión total return, que están en los 29.300 puntos", sentencia el experto.