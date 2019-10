Cuenta atrás para vestir su cartera con el dividendo de Inditex, del 1,6%

La cuenta atrás ha comenzado para entrar en Inditex si aún no la tiene en cartera y quiere cobrar su próximo dividendo. El miércoles 30 de octubre es la fecha tope para hacerlo, ya que el jueves los títulos cotizarán ya sin derecho a los 0,44 euros que la textil abonará el 4 de noviembre. En los niveles actuales de cotización, esa cantidad ofrece una rentabilidad del 1,6%.

En realidad no es uno, sino dos, los dividendos que la multinacional repartirá el día 4: un complementario y un extraordinario, cada uno de ellos por 0,22 euros. Y ambos se suman al pago a cuenta que el grupo abonó en mayo, que también fue de 0,44 euros. La próxima entrega que realice la compañía será ya a cargo de sus resultados de 2019.

El presente año ha sido relevante para Inditex, que en marzo anunció su intención de subir el payout (porcentaje del beneficio destinado a retribuir) del 50 al 60% y la de repartir un dividendo extra de un euro entre los años 2019, 2020 y 2021.

Todavía cotiza con descuento

Inditex no es una compañía barata, pero a día de hoy –y pese al espectacular año bursátil que está viviendo– cotiza con un descuento del 7% respecto a su media de la década atendiendo a su PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio): lo hace a 22,1 veces. Aun así, se ha encarecido muchísimo en un año en el que se dispara cerca de un 25% en el parqué. A cierre de 2018, su PER hizo un mínimo de siete años en las 18,4 veces.

El grupo presentó el mes pasado sus resultados semestrales, que fueron los mejores de su historia (en un primer semestre) tanto en beneficios como en ingresos. Inditex ganó 1.549 millones, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas, por su parte, repuntaron un 7%, gracias a las condiciones meteorológicas favorables del verano europeo y el impacto positivo de los tipos de cambio.

Su posición neta de tesorería, que es una de las características del grupo, alcanzará los 6.522 millones de euros en 2019, según las previsiones del consenso recogido por FactSet. En el caso (improbable) de que los repartiese entre sus accionistas, ese dividendo rentaría un 7,5%.

Un crecimiento 'online' no tan veloz

Uno de los principales vectores de crecimiento de Inditex son sus ventas a través de Internet, de las que en 2017 procedió un 10% de sus ingresos y en 2018 un 12%. Si aplicamos ese ritmo de crecimiento a años venideros, la conclusión es que el comercio online seguirá pesando menos del 20% de los ingresos totales en 2021 (el 17%, concretamente). Quedaría por debajo de H&M, que si sigue aumentándolas como hasta ahora rondaría el 22%.

Inditex recibe un mantener por parte del consenso de mercado que recoge FactSet. Durante buena parte de 2018 destacó como uno de los mejores consejos del Ibex, pero los analistas le retiraron su apoyo el pasado febrero y ya no ha vuelto a recuperarlo.