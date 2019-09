El dividendo de Inditex aumenta seis veces más que su beneficio en el siglo

En solo unos años Inditex ha pasado de ser un clásico entre las compañías de crecimiento a convertirse en un valor al que se refieren los analistas por lo atractivo de su dividendo. "Su valoración se apoya en una rentabilidad por dividendo del 4% y un payout al alza, lo que da mucho más confort (...) y es gracias a un modelo de negocio cada vez menos intensivo en capital por la apertura de menos tiendas", apuntan desde Citi.

El verdadero cambio llegó este año, cuando la textil gallega comunicó -tras presentar sus cuentas anuales en marzo- su intención de elevar el payout (porcentaje del beneficio que se destina a retribuir al accionista) del 50 al 60% y de repartir un dividendo extraordinario de 1 euro entre los años 2019, 2020 y 2021.

Pero ¿es algo nuevo para el accionista de Inditex? Realmente, no. Si se toma como referencia un periodo de 20 años comprendido entre 2001 y que se extienda hasta el próximo 2021, la compañía fundada por Amancio Ortega habrá multiplicado por algo más de 12 veces su beneficio neto -desde los iniciales 340 millones hasta los estimados dentro dos años 4.300 millones-, mientras que la retribución al inversor, en ese mismo periodo, se ha multiplicado por más de 60 veces. Es más, desde la crisis financiera desatada en 2008, el pago anual de la textil siempre ha crecido a un ritmo de doble dígito, con la sola excepción de 2014, cuando se incrementó un 7,4%. Y lo ha hecho frente a un beneficio que ha moderado su crecimiento desde 2015, con una subida anual inferior al 10%.

El consenso espera, además, que se mantenga la tendencia para los próximos ejercicios. Con cargo a 2019, los analistas consideran que Inditex distribuirá un euro bruto por acción, llegará hasta los 1,12 euros en 2020, y será de 1,24 euros por título en el pago que se cargará a las cuentas de 2021.

Próximo pago, en noviembre

Inditex se incorpora al EcoDividendo -la estrategia que elabora elEconomista y que agrupa a los próximo mejores pagos de la bolsa española- a partir del lunes para sustituir el sillón vacante que deja BME, tras pagar el viernes 40 céntimos por título.

El gigante del mercado nacional distribuirá 0,44 euros por acción el próximo 4 de noviembre como dividendo complementario y también extraordinario. Es el segundo -después de un idéntico abono realizado en mayo- y último de los que se realizan con cargo al ejercicio 2018. Para acceder a él, el accionista que así lo desee debe tener acciones de la compañía antes del 31 de octubre. A los precios actuales a los que cotiza Inditex, este pago tiene una rentabilidad para quien compre del 1,62%.

No obstante, no ha sido una buena semana para Inditex después de que presentara sus cuentas el pasado miércoles. A pesar de que no decepcionó a los analistas, tampoco sorprendió, por lo que sus acciones rozaron una caída del 4% aquella sesión y la travesía en el desierto continuó hasta el viernes, con sus títulos que han perdido los 27 euros.