Inditex, Adidas, Burberry, Ralph Lauren y H&M se unen al pacto contra el cambio climático

Un total de 32 compañías se han sumado al Fashion Pact para impulsar la sostenibilidad medioambiental de los sectores textil y moda y luchar así contra el cambio climático. Entre los firmantes del acuerdo figuran Inditex, Adidas, Bestseller, Burberry, Carrefour, Chanel, Galerías Lafayette, Gap, Giorgio Armani, H&M, Hermes, Nike,

Ralph Lauren o Zegna, entre otras.

El acuerdo, que será presentado hoy en el Palacio del Elíseo de París en un acto convocado por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, promotor de la iniciativa, contará con a la asistencia del presidente de Inditex, Pablo Isla. En esta primera reunión de trabajo también estarán presentes los ministros de Economía y Transición Ecológica del ejecutivo francés, Bruno Le Maire y Elisabeth Borne.

Isla ha señalado que "todos los que integramos Inditex estamos comprometidos con la Sostenibilidad, eje estratégico clave de nuestra empresa, y ése es el auténtico motor del proyecto: la convicción de todos de cuidar nuestro entorno con la vista puesta en el largo plazo". Precisamente, el presidente de Inditex ha recordado los objetivos presentados ante la Junta General de Accionistas celebrada en julio, a través de los cuales la compañía aspira a ejercer un papel transformador de la industria.

Entre otros hitos, Inditex eliminará en 2020 por completo el uso de bolsas de plástico (algo que ya ocurre en Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Uterqüe) y en 2023 se habrán eliminado totalmente los plásticos de un solo uso para clientes, y todos los residuos de los centros del grupo serán reciclados o reutilizados. Asimismo, antes de 2025, el 100% del algodón, el lino y el poliéster que utilicen las ocho marcas del Grupo será orgánico, sostenible o reciclado.

Compromisos

En este sentido, el Fashion Pact –que incluye empresas de lujo, moda, deporte y estilo de vida, así como distribuidores y proveedores–, se compromete también a establecer objetivos cuantitativos concretos con los que hacer frente a los retos de la industria en materia de lucha contra el cambio climático, cuidado de los océanos y conservación de la biodiversidad. Igualmente, impulsará la participación de estas empresas en otras iniciativas sectoriales complementarias, y favorecerá el desarrollo de aceleradores con los que ayudar a conseguir los retos establecidos.

Las empresas firmantes se comprometen a trabajar en el marco de la iniciativa ScienceBased Targets (SBT) —objetivos medibles científicamente—, que concentra su estrategia en tres aspectos esenciales para la protección del Planeta: El objetivo fundamental es detener el cambio climático, concentrando sus acciones en alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, para controlar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados de aquí al 2100.

Materias primas

"Esto implica, entre otras medidas, la extracción sostenible de materias primas y la utilización de energías renovables en todos los procesos productivos de alto impacto de la cadena de suministro en 2030", aseguran en Inditex. Además, se pretende restaurar la biodiversidad, siendo la prioridad el desarrollo y aplicación de objetivos medibles científicamente (SBT) con los que proteger y restaurar los ecosistemas, así como la implantación de acciones específicas en la cadena de suministro, tales como la eliminación de materias primas cuya extracción exija consumos intensivos de alto impacto.

Con respecto al cuidado de los océanos, otro aspecto clave, algunas de las medidas previstas son la eliminación de plásticos de un solo uso en 2030 y el desarrollo de la investigación en materia de microplásticos y se abordarán en paralelo al valioso trabajo ya desarrollado por otras iniciativas con las que Inditex viene colaborando, tales como Ellen MacArthur Foundation, Sustainable Apparel Coalition, Textil Exchange, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Better Work o Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).