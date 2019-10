Wall Street empieza la corrección: cotiza con leves pérdidas

Jornada débil en Wall Street. La bolsa de Nueva York cotiza este jueves con signo mixto en sus tres principales índices, que se muestran prácticamente planos. Mientras tanto, bajan los intereses en la renta fija. Los fantasmas de la desaceleración han vuelto, por lo que los inversores siguen pendientes de los datos macro que se van publicando.

Día uno en la corrección de Wall Street. La renta variable estadounidense perdió ayer soportes clave al sufrir pérdidas en torno al 1,5%. En consecuencia, se despidió del rebote de las últimas semanas que, sin embargo, nunca logró batir las resistencias crecientes que se encuentran en los 3.060 puntos del S&P 500 y en los 27.500 del Dow Jones, según los analistas técnicos de Ecotrader.

"Se ha impuesto la presión bajista en las últimas sesiones", explican. Entonces, ¿a dónde se dirige la bolsa de Nueva York? Tal y como indican estos expertos, "probablemente a los mínimos de junio". Estos se encuentran en la zona de los 2.720 puntos en el S&P 500. En consecuencia, las caídas que quedan por venir pueden ser superiores al 5%.

Pero pese a lo que pueda parecer en una primera lectura, esta corrección no es algo malo.

Aranceles a la UE

El mercado ya cotiza hoy los nuevos aranceles que Estados Unidos podrá imponer a la UE por 7.500 millones de dólares a partir del próximo día 18.

Estas barreras fueron permitidas ayer finalmente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 'represalia' al bloque comunitario por las ayudas a la aeronáutica Airbus. Por tanto, eran relativamente previsibles. Productos como las aceitunas españolas, el vino francés y el whisky escocés e irlandés se verán afectados.

Pese al carácter negativo de la noticia, el mercado no ha hecho una mala lectura de la misma, ya que los aranceles no han sido tan severos como podrían llegar a ser, lo que supone cierto alivio. Los inversores agradecen que EEUU no haya aprovechado la situación para sacar toda la artillería contra Europa en un momento en el que mantiene una cruenta batalla comercial con China.