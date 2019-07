El mercado prefiere la ingobernabilidad frente a que Podemos toque poder

Partiendo de la mala noticia que significa para la economía y el mercado que el PSOE no haya conseguido formar Gobierno, los expertos reconocen que se ha evitado la peor versión de los hechos para las bolsas, la deuda o, incluso, el euro: un Ejecutivo en el que Unidas Podemos hubiera asumido competencias sobre Trabajo, Energía o Hacienda.

"El Ibex 35 va a encajar bien la investidura fallida porque la alternativa era que Podemos controlara carteras importantes", explica el profesor de finanzas y banca Juan Fernando Robles, en línea con el "no podéis tener Trabajo porque sois inquietantes para la CEOE", dedicado por las negociadoras del PSOE al partido morado como negativa para ceder esa competencia.

Juan Fernando Robles, profesor de finanzas y banca:"La buena noticia de la investidura fallida es que no hay una mala noticia, y eso tranquiliza"

"Yo no diría que el mercado lo va a ver como algo positivo porque estar sin gobierno durante tiempo, y más con unas nuevas elecciones que apuntan a no solucionar nada, significa muchos más meses de inacción política", discute Ángel Talavera, economista de Oxford Economics, quien, eso sí, considera que "ahora mismo no preocupa demasiado, probablemente porque es una continuación de lo que llevamos viendo estos últimos años y, sobre todo, mientras la economía mantenga un ritmo de crecimiento sólido". De hecho, el experto observa que "si nos atenemos a los movimientos del mercado de bonos y la prima de riesgo, parece que la posibilidad de que Podemos asumiera ministerios no influye".

Efectivamente, la casualidad quiso que la investidura fallida coincidiera con la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y tanto el Ibex 35 como la deuda española bailaron al son de la institución, al igual que el resto de referencias europeas, primero asumiendo una nueva ronda de estímulos y después mostrando cierta decepción, sobre todo en el caso del sector bancario, que no logra tener visibilidad sobre el impacto en su negocio del nuevo giro acomodaticio y que es clave para el principal índice español.

Este jueves, el diferencial que mide el riesgo de España respecto al alemán se movió en el mismo sentido y proporción que el resto de Europa. La prima de riesgo española cayó 0,5 puntos básicos, hasta rozar los 73 puntos; frente a la subida de un 1 punto de la prima italiana -que escaló a los 189 puntos- o al recorte de 0,07 de la portuguesa, en los 79. "No creo que vaya a afectar en nada. Nuestro diferencial de riesgo ha subido lo mismo que otros países y la repetición de elecciones no se empezará a poner en precio en el mercado hasta que se convoquen", afirma Ignacio Cantos, de ATL. En este sentido, dice Antonio Aspas, de Buy&Hold, que "cualquier situación que demuestre que el PSOE puede lograr una mayoría sería positivo para la prima".

La bolsa europea abre la brecha con el Ibex desde la moción de censura

La clave son los bancos

"Los bancos están centrados en el BCE y eso es lo que influye principalmente en el retraso del Ibex respecto a otras referencias (ver gráfico) por el elevado peso que tienen dentro del selectivo, mientras que el otro sector castigado, las utilities, dependen de la CNMC, que es independiente al Gobierno", observa Aitor Méndez, analista de IG. Si se toma como referencia la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy del año pasado, el EuroStoxx 50 le saca 5 puntos porcentuales de rentabilidad al Ibex que ha coincidido en el tiempo con un tono mucho más dovish del BCE.

Ángel Talavera, economista de Oxford Economics: "El mercado no lo verá como algo positivo porque significa más meses de inacción política"

"Si Podemos llegara a tener la posibilidad de manejar una parte substancial de recursos públicos o de tener prerogativas importantes en legislación laboral, mi previsión sería que sí veríamos alguna reacción, aunque la política monetaria ha anestesiado el mercado", añade Ángel Talavera.

Mientras, el profesor de la Fundación de Estudios Financieros, Miguel Ángel Bernal, entiende que no es el mejor momento para estar sin gobierno ante el entorno macro actual. "Italia no carbura, Merkel se está retirando; y la popularidad de Macron es muy baja en Francia. Entonces, ¿quién va a llevar el peso de la política europea frente al Brexit? Somos la cuarta economía y no tenemos gobierno", concluye.