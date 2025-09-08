El Constitucional se atasca y dicta un 24% menos de resoluciones

El Tribunal Constitucional agrava su atasco en la resolución de asuntos en 2024. La Corte de Garantías dictó 9.563 resoluciones el año pasado, un 24% menos que un año antes, de las que 157 fueron sentencias, un 17% menos que en el ejercicio previo, según recoge la Memoria de 2024 que el presidente Cándido Conde-Pumpido entregó este lunes al Rey Felipe VI.

La Corte refleja que en el último año ha habido un incremento de la demanda de justicia constitucional al ingresar 9.871 asuntos, un 21% más que en 2023, por el aumento significativo de las demandas de amparo (9.796), que son las que interponen ciudadanos o empresas.

Asimismo, se han incrementado un 30% los recursos de inconstitucionalidad (los interpone el Gobierno, los diputados del Congreso y Senado y las CCAA) y un 37% las cuestiones de inconstitucionalidad (presentadas por los tribunales).

El Constitucional ha incrementado los asuntos pendientes de admitir a 3.264 frente a los 2.661 que tenía un año antes "debido a la alta demanda de justicia constitucional".

Entre los fallos más relevantes del año pasado, la Corte destaca su respaldo a que las madres de familias monoparentales amplíen el permiso de nacimiento o el aval a la Ley de Vivienda de 2023.