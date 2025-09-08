La deducción por coche eléctrico solo podrá aplicarla un miembro del matrimonio aunque se compre en gananciales

Hacienda aclara que solo uno de los miembros del matrimonio puede aplicar la deducción en el IRPF por adquirir un vehículo eléctrico, aunque se compre con fondos gananciales.

La Dirección General de Tributos (DGT) explica que esta deducción no puede distribuirse al 50% por cada uno de los cónyuges casados en gananciales ya que la normativa que la aprobó indica que el beneficio solo será para la persona a cuyo nombre esté matriculado el vehículo.

La deducción por la adquisición de un vehículo eléctrico enchufable permite minorar en la Renta el 15% del valor de compra del coche (más gastos e impuestos pagados por él) siempre que la reducción no supere los 20.000 euros al año. Es decir, si el coche costó 30.000 euros, el contribuyente a cuyo nombre esté matriculado se puede deducir en este caso 4.500 euros.

Para ello, tendrá que haber adquirido el vehículo desde el 30 de junio de 2023, cuando entró en vigor la normativa, y hasta el 31 de diciembre de 2025.

La deducción se aplica en la Renta del año en el que se matriculó el vehículo. La norma también permite una deducción de otro 15% hasta un máximo de 4.000 euros por la instalación en una vivienda del contribuyente de la que sea propietario de un sistema de recarga de baterías, siempre que se pague con algún método que permita el rastreo del ingreso y no en efectivo. En el caso de que, con posterioridad a la compra, se utilice el vehículo o el sistema de recarga para fines económicos se pierde esta ayuda.

En la consulta, Tributos recuerda que el coche solo se va a matricular a nombre de uno de los cónyuges. "Esto nos lleva a la conclusión de que, en los supuestos de matrimonios casados en régimen económico de gananciales [...], la deducción se practicará exclusivamente por el cónyuge a cuyo nombre se ha matriculado el vehículo, con independencia de que este se haya adquirido con fondos gananciales", indica.