El TJUE amplía a 2026 el plazo para reclamar a Nissan indemnizacion por el cártel de coches

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) amplía el plazo para que los consumidores afectados por el cártel de coches en el que participó Nissan puedan reclamar una indemnización.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió en septiembre de 2015 que una veintena de fabricantes de automóviles intercambiaban información comercial sensible para fijar los precios de venta de los coches. El Tribunal Supremo ratificó esta conclusión, en el caso de Nissan, en una sentencia del 7 de junio de 2021.

Muchos consumidores afectados por el exceso de precio pagado por sus vehículos acudieron a los tribunales a reclamar una indemnización, sin embargo, muchos jueces consideraban que el plazo para demandar de un año había prescrito ya que comenzaba cuando los usuarios tuvieron conocimiento del cártel. Fecha que fijaban en el 15 de septiembre de 2015, cuando la CNMC publicó su resolución en la página web con la multa de 171 millones a 21 fabricantes.

El TJUE ha fallado este jueves que la fecha en la que empezó a correr el plazo de prescripción para el caso de Nissan fue el 7 de junio de 2021, día en el que el Tribunal Supremo emitió la primera sentencia confirmando la existencia del cártel de coches. A partir de ahí, tienen cinco años para reclamar.

Según la justicia europea, la resolución de la CNMC no tiene un carácter vinculante y, por tanto, no puede ser considerada por los jueces como firme ni, por tanto, puede considerarse que a raíz de ella el consumidor afectado ha tenido conocimiento de la infracción para interponer una reclamación. Considera que la fecha a partir del cuál tuvieron conocimiento fue a partir del fallo del Supremo.

El TJUE ya se había pronunciado de la misma manera con anterioridad sobre el plazo para reclamar frente a otros fabricantes, ya que el alto tribunal también confirmó su participación en el cártel en distintas sentencias entre abril y diciembre de 2021.

Entre las marcas afectadas están, además de Nissan, Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Renault, Dacia, Volvo, Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai, Mazda, BMV, Kia, Mitshubishi, Honda, Mercedes, Opel y Toyota.