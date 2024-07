Descubre si puedes reclamar hasta el 10% del valor de tu coche con OCU si compraste esta marca entre 2006 y 2013

Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, probablemente pagaste de más y estés afectado por el cártel de coches. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya sancionó esta práctica en 2015, porque miles de ciudadanos como tú pagaron un sobrecoste de entre el 10% y el 15% en la compra de sus vehículos. Por eso, OCU te ayuda a reclamar tu dinero a través de una demanda colectiva contra los fabricantes sin que tú tengas que preocuparte por nada.

El cártel de coches es un pacto ilegal que los fabricantes y los concesionarios hicieron entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Al fijar descuentos máximos y determinadas condiciones comerciales, el precio de venta de los vehículos afectados fue muy superior al que debería haber sido si no hubieran existido acuerdos ilegales sobre los descuentos a realizar. Por eso, OCU puso en marcha en 2020 la acción judicial para ayudar a todos los propietarios afectados a reclamar su dinero.

En 2022, el Tribunal Supremo confirmó todas las sanciones contra el cártel de coches y OCU presentó varias demandas colectivas contra los fabricantes a las que se pueden sumar todos los consumidores afectados.

Una de las próximas que presentarán es contra Renault, porque la Dirección General de Tráfico sí ha facilitado a OCU los datos de los compradores afectados por haber adquirido un coche de la marca entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Así que si tienes un Renault, o has sido propietario de uno pero ya no lo tienes, mira en tu buzón, porque OCU ha enviado a todos los propietarios que hubieran comprado un Renault entre 2006 y 2013 una carta a su domicilio con el fin de informar a los usuarios afectados.

Si es tu caso, puedes unirte a la campaña de OCU, que sigue los mismos pasos que el resto de demandas colectivas, y ellos te ayudarán a reclamar lo que pagaste de más. La Organización de Consumidores y Usuarios solicita una media de hasta el 10% del precio de compra en concepto de indemnización, aunque varía en función de la fecha en la que se materializó la compra, y también es posible añadir los intereses de demora. ¿Sabes ya cómo hacer una reclamación de coches comprados entre 2006 y 2013 con OCU?

Cómo reclamar tu dinero con OCU

Las reclamaciones por cártel de coches con OCU son más sencillas de lo que probablemente imagines. Si te compraste un Renault y has recibido una carta de OCU en tu buzón, podrás seguir todos los pasos para unirte a la campaña de OCU y reclamar lo que pagaste de más. Si no la has recibido, pero tienes un Renault afectado, basta con enviar a OCU toda la documentación y podrás adherirte a su acción colectiva.

Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para poner una reclamación contra Renault con OCU? El primer paso es saber si tu vehículo, sea el modelo Renault que sea, está afectado y lo puedes comprobar aquí con solo introducir la fecha de compra.

OCU ha presentado demandas colectivas contra varias marcas y una de las próximas será Renault. Por eso, si eres uno de los propietarios afectados (aunque ya no tengas el vehículo), podrás sumarte a esta acción colectiva para reclamar y luchar por tu dinero.

Las reclamaciones con OCU son bien sencillas. Después de comprobar que tu coche es uno de los afectados, te ofrecerán toda la información que necesitas saber para continuar adelante con la demanda, como plazos o documentación necesaria. Si estás conforme, pasarás a ser un afectado por el cártel de coches y OCU se encargará de reclamar tu dinero.

Los procesos judiciales en España son lentos, pero lo mejor es que contarás con un asesoramiento completo del equipo de expertos de OCU, que te guiarán y te informarán para que puedas reclamar tu dinero, porque la Justicia ya ha fallado a favor.

Y si no eres propietario de un coche Renault, probablemente tengas un familiar que sí lo es y puedas reclamar por él, porque hay millones de propietarios afectados. Comparte la información con los tuyos y ayúdales a poner una reclamación contra Renault con OCU, porque pueden reclamar el dinero que pagaron de más sin preocuparse por nada.