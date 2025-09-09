Hacienda logra el aval para obligar a los contribuyentes a hacer la Renta 'online'

La ausencia de quejas de los contribuyentes da luz verde a Hacienda para consolidar la obligación de presentar la Renta por vía digital. El Ejecutivo aprobó en diciembre de 2023 una normativa para obligar a los ciudadanos a presentar la declaración exclusivamente por canales online, aunque condicionó la medida a una valoración posterior de los servicios de asistencia proporcionados a los contribuyentes que se materializaría en un informe de conclusiones y propuestas elaborado por el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

El órgano ya ha publicado el informe en el que, ante la falta de reclamaciones recibidas por parte de los ciudadanos y alto grado de satisfacción de los canales y servicios puestos en marcha por el fisco, del 77% de media, avala la presentación de la Renta online alejando la posibilidad de una vuelta atrás, después de dos años con esta obligación.

El Consejo concluye que la primera campaña de la Renta tras la aprobación de esta única modalidad digital, que fue la del ejercicio 2023 que se elaboró en la primavera de 2024, se desarrolló con "absoluta normalidad". "También puede concluirse que los servicios de asistencia prestados por la Agencia Tributaria han sido suficientes, no produciéndose ninguna incidencia resaltable como consecuencia de la obligación de presentar las declaraciones por medios electrónicos", destaca el informe.

Indica que hubo una "ausencia de quejas relacionadas con esta obligación de presentar la declaración telemáticamente" cuando habitualmente esta clase de innovaciones son las que, tradicionalmente, más han incrementado las reclamaciones de los contribuyentes.

El órgano, no obstante, realiza una serie de recomendaciones al fisco para mejorar esta obligación a raíz de las propuestas recibidas por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España (CGGA), el Consejo General de Economistas de España (CGE), el Gabinete de Gestores Administrativos y Asesores Fiscales (GESAF). el Consejo General de la Abogacía Española (CGA) y la Plataforma para Mayores y Pensionistas (PMP).

Así, pide una mejora de las herramientas que permiten a los contribuyentes presentar la Renta online y elaborar tutoriales dirigidos a grupos concretos de contribuyentes como autónomos y pensionistas. También plantea reforzar la asistencia para mayores de 65 años, facilitándoles manuales completos impresos para elaborar la declaración y, especialmente, mejorando la atención telefónica, medida demandada por las asociaciones.

Rechaza eliminar la cita previa

Respecto a la propuesta realizada por la Plataforma para Mayores y Pensionistas de eliminar la obligación de pedir cita previa para hacer la Renta, el Consejo señala que suprimirla provoca, en ocasiones, mayores demoras en la asistencia dada la imposibilidad de prever su demanda. "En una campaña masiva como es la de Renta, dicho riesgo es muy superior, como es lógico", apunta. También destaca la necesidad de mejorar la información que aparece en los datos fiscales.

El informe concluye que el 77% de los contribuyentes está entre sataisfecho y muy satisfecho con el servicio de 'Renta web', el telefónico y la asistencia prestada en oficinas y entidades colaboradoras.