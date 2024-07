Hacienda recauda 3.200 millones por la campaña de la Renta, un 55% menos de lo previsto

La Agencia Tributaria solo recauda 3.216 millones de euros por la Campaña de la Renta de 2023, un 55% menos frente a los 7.258 millones que preveía ingresar y un 34% menos de los 4.900 millones ingresados en la Renta de 2022. Hacienda ha facilitado este jueves los datos del fin de campaña y señala que se han presentado un total de 24,01 millones de declaraciones, un 4,9% más que un año antes.

De esa cifra, 6,1 millones de declaraciones han dado un resultado a ingresar, es decir, entran a las arcas públicas, 16.700 millones de euros, frente a los 18.908 millones de euros esperados al inicio de la campaña.

Asimismo, un total de 16,2 millones de declaraciones han dado un resultado a devolver de 13.576 millones de euros, frente a las devoluciones de 11.650 millones que esperaba el fisco. Por tanto, la recaudación neta será de 3.216 millones de euros.

La Administración está haciendo frente en la campaña de esta Renta a las devoluciones de IRPF a los pensionistas que en su día aportaron a las antiguas mutualidades. Según informó la Agencia Tributaria en su informe de recaudación de mayo, publicado el pasado viernes, entre abril y mayo ya ha devuelto 472 millones de euros. No obstante, en esa cifra no solo entran las devoluciones por la Renta de 2023, también por sentencias perdidas y por las solicitudes de los pensionistas de los últimos cuatro años no prescritos.

No obstante, previsiblemente, las mayores devoluciones a los antiguos mutualistas por la Renta de 2023 están por llegar, ya que la Administración recomendó a estos contribuyentes realizar la declaración en junio para ganar tiempo para obtener los datos de aportaciones a mutualidades.