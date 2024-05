Nueva alerta para antiguos mutualistas: Hacienda recomienda esperar a junio para hacer la Renta

La Agencia Tributaria está teniendo dificultades para lograr los datos de las aportaciones realizadas por los jubilados a las antiguas mutualidades y poder aplicar la deducción que les corresponde en la declaración de la Renta. Antonio Paredes, experto tributario de los Técnicos de Hacienda (Gestha), recomienda a los pensionistas que cotizaron en estas mutualidades que esperen hasta junio para realizar la declaración, ya que la Agencia Tributaria aún no ha conseguido todos los datos y, por tanto, no ha podido hacer el ajuste automático en las declaraciones.

Hacienda, como novedad en la presentación del IRPF para este año y tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, está incorporando de forma automática en las declaraciones de los jubilados que en su día hicieron aportaciones a las antiguas mutualidades y no pudieron entonces deducirse fiscalmente estas contribuciones, la deducción en el IRPF bajo el epígrafe 'Ajuste por Mutualidades-DT2 LIRPF' (Ajuste por mutualidades, según la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF).

Sin embargo, desde Gestha aseguran que este ajuste aún no está saliendo en todas las declaraciones. Hacienda ya advirtió el pasado 3 de abril, en el arranque de la campaña del IRPF, que tardaría en incorporar los datos e instó a los pensionistas esperar hasta el 20 de abril para realizar la declaración. Ahora, los técnicos de la Agencia Tributaria recomiendan esperar hasta junio.

Mutualidades afectadas

Los datos que más está costando recopilar a Hacienda son los de las mutualidades sustitutorias. Antonio Paredes explica que la Seguridad Social ya ha aportado a la Agencia Tributaria prácticamente todos los datos de las mutualidades laborales, como las de bancos o antiguas cajas de ahorro, sin embargo, está siendo más complicado lograr la información de las mutualidades sustitutorias.

Entre este tipo de mutualidades sustitutorias se encuentran la antigua mutualidad nacional de enseñanza, donde cotizaban los maestros, o las mutualidades de grandes compañías como la de Telefónica. Estas mutualidades actuaron como sustitutorias de la Seguridad Social y no como entidades gestoras (como fue el caso de las mutualidades laborales) y por eso le está siendo más difícil a la Administración obtener la información.

¿Qué pasa si acaba la campaña sin datos?

No obstante, Antonio Paredes, de Gestha, indica que si finaliza la campaña de la Renta (acaba el 1 de julio) y Hacienda no ha incorporado en la declaración de los pensionistas que hicieron aportaciones a las mutualidades el ajuste, podrán solicitar la devolución a través del formulario online que la Agencia Tributaria puso en marcha en su web el pasado mes de marzo.

Este formulario de devolución permite a los pensionistas reclamar a Hacienda la devolución del IRPF por las aportaciones a las mutualidades no minoradas de los últimos cuatro años fiscales no prescritos, es decir, de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Sin embargo, Paredes indica que la solicitud también comprende inclusive el año 2023, por lo que no habría problema para reclamar la devolución si no se incluye en la declaración porque la Administración no ha obtenido los datos antes de que finalizar la campaña. No obstante, advierte que si la Seguridad Social no logra finalmente la información por su cuenta, Hacienda se la solicitará al contribuyente.

Cabe recordar que la parte de la pensión que corresponde a las aportaciones realizadas a las antiguas mutualidades antes del 1 de enero de 1967 está exenta en el IRPF, mientras que la parte que procede de las contribuciones entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 solo tributa por el 75%.

El 8 de septiembre de 1978 se aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) que permitió por primera vez que se dedujeran las aportaciones a la Seguridad Social y a las mutualidades.