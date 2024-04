Hacienda pide a los jubilados de las mutualidades que esperen al 20 de abril para hacer la Renta

La Agencia Tributaria pide a los jubilados que hicieron en su día aportaciones a las antiguas mutualidades que esperen al 20 de abril para hacer la declaración de la Renta.

La directora del Departamento de Gestión Tributaria, Rosa Prieto, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que la Agencia Tributaria ha recibido "recientemente" por parte de la Seguridad Social la documentación de las aportaciones que realizaron en su día y aún tienen que hacer depuraciones de los datos para incorporarlos correctamente a la declaración de los contribuyentes. "Les aconsejamos que no presenten la declaración antes del 20 de abril. En algunos casos el ajuste aún no estará calculado, pero esperamos tenerlo antes del 20 de abril. En cualquier caso, cuando entren en sus datos fiscales, por si no lo ven, vamos a introducir un aviso para que esperen una o dos semanas, porque en quince días lo tendrán incorporado", apuntó Prieto.

La Agencia Tributaria ha llegado al inicio de la campaña de la Renta sin poder revisar y depurar todos los datos de los antiguos mutualistas ante el escaso tiempo que han tenido desde que la Seguridad Social se los ha remitido.

Por otro lado, Prieto apuntó que, en algunos supuestos, aunque pueda haber potenciales beneficiarios, no lo son porque en su momento se retuvo el IRPF a esas aportaciones y cuando presentaron la declaración ya se les devolvió o, simplemente, nunca se les aplicó retención y, por tanto, no hay nada que devolver.

Cabe recordar que, por primera vez, estos contribuyentes podrán deducirse en la declaración la parte correspondiente a las aportaciones que hicieron a las antiguas mutualidades, tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023. Si la Agencia Tributaria cuenta con información suficiente, el pensionista podrá ver los cálculos en sus datos fiscales y el ajuste se aplicará directamente en la declaración. En caso contrario, para hacer la solicitud y que la Agencia realice los cálculos, tiene que presentar la declaración de la Renta y el formulario.

Para facilitar la solicitud a los pensionistas, se ha incluido en el apartado de Renta un bloque informativo específico sobre mutualidades que incluye preguntas frecuentes, una guía explicativa para la aplicación del ajuste en Renta Web y un documento con las distintas respuestas que puede dar la Agencia en el justificante de presentación del formulario.

Recuperar años anteriores

Además, para recuperar el IRPF pagado de más de 2019, 2020, 2021 y 2022 (periodos no prescritos), la Administración ha facilitado un formulario de solicitud en el que no tendrán que aportar ninguna documentación, solo el número de teléfono y la cuenta bancaria en la que quieren ingresar la devolución.

La presentación del formulario de devolución es muy fácil y basta con cumplimentar el nombre, número de identificación fiscal (NIF) y cuenta bancaria y enviarlo mediante el certificado o DNI electrónico, Cl@ave o Referencia. Las personas mayores de 65 años pueden acudir físicamente a una oficina de la Agencia Tributaria sin cita previa para solicitar ayuda al personal para rellenar esta solicitud y enviarla. También podrán pedir ayuda vía telefónica.

Con la presentación, el pensionista autoriza a la Agencia a realizar los cálculos y los trámites necesarios (presentar la declaración en su nombre) para hacer efectiva la devolución que corresponda. No obstante, si la declaración tiene un resultado negativo para el contribuyente no se realizará.