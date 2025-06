El Constitucional rechaza elevar la amnistía al TJUE y parar el fallo hasta la sentencia europea

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles la petición del PP y de más de 50 senadores de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía. También descarta esperar a que la justicia europea falle sobre la amnistía española para después emitir su sentencia.

La Corte ha emitido un comunicado en el que informa sobre el contenido de su auto, que dispone que es el propio tribunal a quien corresponde decidir si remitir una cuestión a Europa y no a las partes. No obstante, indica que cuando el Pleno delibere el recurso del PP contra la Ley de Amnistía, será ahí cuándo evalúe si tomar o no la decisión.

"Será, por tanto, en la deliberación del Pleno de este tribunal relativa al presente recurso de inconstitucionalidad cuando, en su caso, se evalúe este concreto extremo y se adopte la decisión que se estime pertinente. Ese momento es el procedente, especialmente en un asunto cuya tramitación procesal ha concluido y que está pendiente solo del dictado de la sentencia", informa.

Del mismo modo, añade, será también entonces cuándo se podrá analizar si esperar a que se haya pronunciado el TJUE para dictar sentencia.

La Corte recuerda que las partes no pueden solicitar la inclusión de un asunto en el orden del día del Pleno, ya que esa potestad solo corresponde al Constitucional.

Los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel han emitido un voto discrepante a la decisión del Pleno.

El Constitucional fallará, previsiblemente a finales de este mes, sobre el primer recurso de inconstitucionalidad, en ese caso interpuesto por el PP. La filtración del borrador de la sentencia aboga por avalar la Ley de Amnistía, al no considerarla contraria a la Constitución.

Este fallo marcará el camino para el resto de recursos planteados por distintos gobiernos autonómicos y asambleas regionales, así como la cuestión planteada por el Tribunal Supremo. No obstante, el Constitucional los abordará a partir de otoño.