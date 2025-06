Paro en juzgados y tribunales: jueces y fiscales avisan de que irán a huelga si el Gobierno no retira las reformas

Jueces y fiscales se han manifestado este miércoles con un paro de diez minutos a las 12.00 horas en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial "en su función de contrapeso del poder político". Así, han avisado de que, si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.

A las puertas del Tribunal Supremo (TS) se han concentrado más de cien jueces y fiscales tanto de esta sede judicial como de la Audiencia Nacional (AN), así como de las fiscalías antidroga y anticorrupción. En su caso, los encargados de leer el manifiesto han sido el fiscal de la AN Vicente González Mota, de la APIF, y la fiscal antidroga Rosa Frías, de la Asociación de Fiscales (AF).

Entre quienes han secundado el paro en la cúpula judicial y fiscal se encontraban el presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del TS como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar; fiscales del TS como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Todos ellos, algunos toga en mano, han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado también en el Parque de la Villa de París para mostrarles su apoyo al grito de "valientes", "independencia judicial" y "libertad". "Solo nos quedáis vosotros y la UCO", han añadido.

Por su parte, y ataviados con sus togas a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, cinco representantes han leído el manifiesto minutos después de que sus compañeros de carrera les animaran al grito de "independencia judicial" y "si no hay justicia no hay libertad".

A la convocatoria han acudido, entre otros, el magistrado Adolfo Carretero, que actualmente investiga al exdiputado Iñigo Errejón y antes investigó el 'caso mascarillas'. También han estado presentes, aunque como público, dirigentes como Marta Castro (Vox) o la exintegrante de la formación Macarena Olona.

Representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han leído un manifiesto ante sus compañeros de carrera para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución "implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía".

Y, al hilo, han advertido de que "esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal -que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso- y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro", han incidido.

"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", alertan.