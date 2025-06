Hacienda aprobará a final de mes la ley para pagar todo el IRPF a los mutualistas

El Gobierno acelera la ley que permitirá pagar de golpe a los mutualistas el IRPF que Hacienda les adeuda de 2019, 2020, 2021 y 2022, junto con el que les debe por la actual campaña de la Renta de 2024, y se aprobará antes de que acabe el mes.

La enmienda que permite abonar en este 2025 en un único pago todo el dinero a los pensionistas que en su día aportaron a las mutualidades laborales se introdujo en una norma que nada tiene que ver con el asunto (el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) pero que el Ejecutivo previó que sería la que antes saldría adelante.

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados aprobó este proyecto de ley el pasado 27 de mayo. El Ejecutivo ha utilizado tanto la vía de urgencia como la facultad que tienen las Comisiones del Congreso para aprobar leyes (a menos que sean de carácter orgánico o los Presupuestos Generales del Estado) para sacarla adelante.

De esta manera se agiliza el proceso ya que la norma, con lograr mayoría simple en la Comisión, no tiene que pasar por el Pleno para que sea debatida ni votada, lo que dilataría los tiempos.

A partir de ahora, el proyecto de ley pasa directamente al Senado, cámara que tiene 20 días para aprobarla o rechazarla ya que se tramita con urgencia. Si fuera por la vía ordinaria, el plazo sería de dos meses.

La aprobación de la ley permitirá a la Agencia Tributaria empezar a devolver los años adeudados a aquellos mutualistas que durante la actual campaña de la Renta (comenzó el 2 de abril y acaba este 30 de junio) hayan solicitado a través del formulario online puesto a disposición por el fisco en su página web la devolución del año 2019.

Con la norma, la petición del IRPF de 2019 se extenderá de forma automática el resto de años no prescritos; 2020, 2021 y 2022. Se considera que estos son los años no prescritos porque el Tribunal Supremo fijó en febrero de 2023 que Hacienda debía devolver a los mutualistas lo tributado de más por sus pensiones. De este modo, se abrió la puerta a reclamar los cuatro años no prescritos.

Asimismo, los pensionistas que tuvieran causas abiertas por vía administrativa o judicial en la que reclamaran ejercicios anteriores, también tienen derecho a recuperar los importes por esos años.

La Agencia Tributaria mantiene paradas las devoluciones a la espera de la aprobación de la ley. De hecho, prácticamente tampoco ha empezado a devolver el IRPF de 2024, año que no tiene nada que ver con la solicitud online para reclamar los ejercicios prescritos, sino que cuyo ajuste por las mutualidades aparece directamente en la Renta.

'Golpe' millonario

Hacienda devolvió el año pasado unos 1.000 millones de euros a los mutualistas por el IRPF. Por lo que el golpe para las arcas públicas de pagar los cuatro años prescritos más el de 2024 apunta a elevarse a unos 5.000 millones de euros. La Administración, una vez que finalice la campaña de la Renta tiene hasta el 30 de diciembre para hacer las devoluciones.

Cabe recordar que la necesidad de aprobar una nueva ley para hacer los pagos procede del cambio normativo llevado a cabo en diciembre de 2024, por el que el Gobierno dejó sin validez los formularios de devolución que enviaron los pensionistas el año pasado para recuperar los cuatro años y decidió devolver solo un año por ejercicio. Es decir, este 2025 pagaría 2019; en 2026, 2020; en 2027, 2021; y en 2028, 2022. Finalmente, ante la multitud de críticas, el Ejecutivo dio marcha atrás a su decisión.