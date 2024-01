El Gobierno endurece el control a los 'influencers' que ganen más de 300.000 euros

El Gobierno endurece el control sobre la publicidad y los contenidos de los influencers. El Ministerio de Transformación Digital, encabezado por José Luis Escrivá, ha modificado el Proyecto de Real Decreto para controlar la actividad de youtubers, vloggers o instagramers, de modo que aquellos que ganen más de 300.000 euros al año y alcancen más de un millón de seguidores a lo largo del ejercicio tendrán que cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de anuncios comerciales y contenidos. De lo contrario, afrontarán sanciones que oscilarán entre los 10.000 euros y hasta los 1,5 millones de euros, en función de sus ingresos y la gravedad de la infracción.



Con este cambio de última hora, el Ejecutivo eleva la cifra de influencers que tendrán que asumir estas nuevas obligaciones ya que, hasta el pasado diciembre, el Proyecto de Real Decreto marcaba que solo se someterán al control publicitario y de contenidos aquellos que ingresaran más de 500.000 euros anuales y tuvieran más de dos millones de seguidores. El Gobierno aprobará este Real Decreto en las próximas semanas.

Informar sobre los anuncios

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en 2022, asimila a los influencers con los prestadores de servicio de comunicación audiovisual y les obliga en materia publicitaria a que las comunicaciones comerciales estén claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos, acústicos o espaciales. Además, estos anuncios no podrán tener un nivel sonoro más alto que el resto del contenido. Es decir, los creadores de contenido deberán informar de forma clara a los usuarios sobre cuando están haciendo publicidad de un producto o de un servicio.

Además, se prohíbe que publiciten tabaco, cigarrillos electrónicos o productos a base de hierbas, medicamentos o productos sanitarios que no respeten la normativa reguladora de la publicidad, bebidas alcohólicas cuando se dirijan específicamente a menores y se limita el horario de 1:00 horas a 5:00 horas de la madrugada para promocionar apuestas o juegos de azar.

Previsión de facturación

El Ministerio de Transformación Digital prevé que en el año de 2027, los ingresos publicitarios de los influencers alcancen los 500 millones de euros, lo que supondría casi el 9% del total de la publicidad que se destinará en España a internet (5.634 millones). El año pasado la inversión publicitaria en internet se situó en el entorno de los 4.622 millones de euros.

En materia de contenidos, sus publicaciones no podrán incitar a la violencia, el odio, la discriminación de cualquier tipo, ni a la comisión de ningún delito. Con el objetivo de proteger a los menores de edad de contenidos nocivos, se deberá informar a través de un símbolo o una advertencia acústica de los tipos de contenido que se van a publicar (violencia, sexo, etc.) y, aquellos que no emitan en directo, deberán proporcionar un sistema de control parental o codificación digital para evitar que los menores accedan al contenido.

Con la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto, España se convertiría en el noveno país de la UE en regular la actividad de los influencers. Ya lo hacen Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Países Bajos y Noruega.