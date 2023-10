"La inversión publicitaria en medios digitales creció hasta los 64 millones para influencers en 2022"

Hello Monday es más que una agencia de influencers marketing, formada por expertos en marketing digital y comunicación. Empezaron en esta andadura hace 10 años y ahora "no podemos vivir sin ella". La relación entre sus fundadores es "amor-odio muchas veces", pero siempre acaban sacando su mejor versión. Juan Romero y Willy Vázquez son los CEOs de Hello Monday, quienes dieron vida a la que hoy en día se ha consagrado como "una de las mejores agencias de marketing de influencers del país". En la actualidad existe un gran desconocimiento sobre estas agencias y son empresas especializadas en diseñar, crear y ejecutar campañas publicitarias con influencers y creadores de contenido.

¿Por qué montar una agencia de 'influencers'?

Prácticamente toda la población hace uso de las redes sociales. A nosotros nos encantaban y sabíamos cómo hacer para que funcionasen. Imagina convertir tu ocio o tu hobby en tu profesión, nosotros no dudamos. Conocíamos nuestro potencial y gracias a nuestro esfuerzo hoy en día lo conocen las empresas más potentes del país.

¿Cómo ha sido el desarrollo del negocio desde sus inicios?

Como te comentábamos, prácticamente no tuvimos elección, a veces la vida te va mostrando el camino y sólo hay que saber ver las oportunidades. Nuestra historia es la siguiente: creamos un perfil en redes sociales y gracias a nuestra gestión logramos crear una comunidad, vimos nuestra capacidad y valía y decidimos aprovechar ese aprendizaje para ofrecer un servicio de marketing de influencer a los clientes más potentes del país.

Estudiamos el mercado, creamos una empresa y nos pusimos manos a la obra, aunque en nuestro caso ya estábamos inmersos en el mundo redes sociales, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y cómo gestionarlo.

¿Cuál es la importancia del 'influencer' marketing para las empresas?

Es algo esencial. Diríamos que incluso es más importante que la publicidad en televisión. Las redes sociales se han convertido hoy en día en uno de los canales más efectivos para llegar a un público concreto, conseguir ventas, mejorar la imagen de marca, etc. Es increíble todo lo que se puede conseguir con una campaña con influencers. De hecho, cada vez las empresas apuestan más por estas figuras y por agencias como la nuestra con las que sabes que sí o sí vas a lograr rentabilizar la inversión.

"Hemos dado con la fórmula para que las marcas y empresas despunten en el mundo digital"

Por decirte algún dato, en España, la inversión publicitaria en medios digitales creció un 10% en 2022 superando los 4.500 millones de euros, de los que 64 millones se destinaron exclusivamente a influencers, por encima de los 40 millones de la TV conectada, recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2023 de IAB Spain.

¿Cómo ha evolucionado el sector de los 'influencers' en el plano económico?

El crecimiento ha sido increíble y las previsiones para los próximos años siguen en esta línea. Según HubSpot, el 67% de los encuestados que presupuestan marketing de influencers tienen la intención de aumentar su presupuesto en los próximos doce meses.

Además, el informe The State of Influencer MarketingBenchmark Report 2023, elaborado por el Influencer Marketing Hub, prevé que la industria del marketing de influencers crezca aproximadamente hasta los 21.000 millones de dólares en 2023. Un dato que representa un crecimiento del 30% interanual, según esta fuente.

¿Cuál es la labor de una agencia de 'influencers'?

Somos los encargados de conectar a las marcas y empresas con influencers, es decir, buscamos los perfiles más adecuados para lograr los objetivos que necesita cada cliente. Actuamos como intermediarios y ofrecemos a los influencers acciones que si no fuese a través de nosotros no conseguirían. Nuestra labor está directamente relacionada con la comunicación y mediación entre ambos actores.

Además, desarrollamos diferentes procesos: contacto con los clientes para conocer sus necesidades, análisis del mercado, búsqueda de perfiles, análisis de perfiles, elaboración de propuestas para los clientes, en todo momento estamos en contacto con ellos durante el desarrollo de una campaña, finalmente se elabora un reporte para que el cliente pueda ser consciente de los resultados obtenidos. En resumen, entender lo que necesita el cliente y desarrollar la estrategia con influencer para lograr su objetivo concreto.

¿Cuáles son vuestras expectativas de crecimiento a medio-largo plazo?

Para nosotros no existen los límites. Nuestro objetivo a corto plazo es convertirnos en la mejor agencia del país e ir dando pasos firmes en nuestra expansión a nivel internacional.

¿Qué os diferencia respecto al resto de compañías del sector?

No nos gusta compararnos, pero diríamos que la efectividad, siempre decimos que nuestra mejor carta de presentación son nuestros resultados. Somos especialistas en buscar estrategias para detectar oportunidades de mercado y tendencias. Hemos dado con la fórmula para lograr que las marcas y empresas despunten en el mundo digital.

"Somos los encargados de conectar marcas y empresas con 'influencers' para lograr los objetivos de los clientes"

¿Cómo selecciona una agencia a los 'influencers' que quiere representar?

Hello Monday no es una agencia de representación como tal, representamos a muy poquitos perfiles por la gran relación que teníamos con ellos después de haber hecho con ellos muchas campañas, pero nuestro modus operandi es conectar a nuestra amplísima red de influencers con marcas, es decir, no vendemos a determinados perfiles, buscamos los mejores perfiles para cada cliente. El primer paso antes de trabajar con un influencer es estudiar las estadísticas de cada perfil y en función de estas hacemos unas estimaciones de los resultados que esperamos obtener.

Para realizar nuestra labor y saber la rentabilidad que puede ofrecer un determinado perfil para una marca usamos una serie de herramientas que nos permiten conocer el alcance que se puede lograr con dicha publicación (edad, engagement, clics enlaces, likes, comentarios, visitas al perfil, etc.). Conocer la forma en que los seguidores interactúan con un perfil concreto es indispensable para anticiparnos a los resultados finales que podemos obtener si optamos por su contratación.

El cliente cuando acude a nosotros sabe que vamos a ofrecerle el mejor perfil y a los perfiles les interesa estar en nuestra cartera de influencers para tener acceso directo a estas acciones. En definitiva, buscamos el modo más rentable y fructífero para todos los implicados (agencia/cliente/influencers) en las diferentes campañas en rrss que ejecutamos.

¿Cómo definirías a vuestra cartera de 'influencers'?

En tres palabras: completa, versátil y de calidad. Trabajamos con influencers de todos los sectores, hecho que nos ha permitido especializarnos en prácticamente todos los ámbitos. Además, estudiamos de forma exhaustiva los resultados que los influencers puede llegar a obtener y tenemos un don para detectar a los mejores, estas dos acciones son la claves que nos permiten saber que nuestras campañas siempre van a dar resultados positivos. Si confías en nosotros, triunfas en rrss. Con nosotros no hay otro resultado.

Estáis en el top 10 de agencias a nivel nacional ¿Creéis que podréis alcanzar la primera posición del ranking?

No tenemos ninguna duda. Sabemos lo que somos capaces de conseguir porque conocemos nuestra forma de trabajar. Aún queda trabajo por hacer, pero cada día estamos más cerca de lograrlo, es cuestión de tiempo.