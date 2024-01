Europa abre la puerta a anular los créditos al consumo si no se estudia la solvencia del cliente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina que se puede declarar la nulidad de un crédito al consumo si el banco o la entidad financiera que lo concedió no realizó un estudio previo sobre la solvencia del cliente. Sin embargo, lo más relevante de este fallo, es que el tribunal señala que se puede declarar la nulidad del préstamo, aunque el consumidor lo devuelva en su totalidad sin que le haya causado perjuicio alguno.

La sentencia, del pasado 11 de enero y de la que fue ponente el magistrado Marek Safjan, señala concretamente que "cuando el prestamista ha incumplido su obligación de evaluar la solvencia del consumidor, ese prestamista debe ser sancionado, de conformidad con el Derecho nacional, con la nulidad del contrato de crédito al consumo y la pérdida de su derecho al pago de los intereses pactados, aun cuando ese contrato haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento".

El fallo argumenta que la Directiva de crédito al consumo de 2008 obliga en su artículo 8 al prestamista a comprobar la solvencia del consumidor y su incumplimiento "no puede subsanarse por el mero hecho de que se haya cumplido íntegramente el contrato de crédito". "El hecho de que el consumidor no haya formulado objeción alguna contra dicho contrato durante el periodo de reembolso es irrelevante", añade el fallo. A juicio de la Sala, el hecho de que tras el cumplimiento íntegro del contrato las partes del mismo ya no puedan invocar las obligaciones derivadas del préstamo, no influye en la existencia de un crédito basado en una obligación de restitución de lo indebido derivada de un incumplimiento de la Directiva.

El TJUE recuerda que el objetivo de la Directiva de crédito al consumo es proteger a los usuarios frente a los riesgos de sobreendeudamiento y solvencia y, por tanto, se responsabiliza a los prestamistas para evitar la concesión de préstamos a consumidores que sean insolventes.

"La responsabilización de los prestamistas y la prevención de prácticas irresponsables en la concesión de créditos al consumo contribuyen de manera esencial al buen funcionamiento del mercado del crédito al consumo. Dado que esas finalidades son independientes de la situación o del comportamiento de un consumidor, no se alcanzan por el mero hecho de la ejecución íntegra del contrato de crédito. Cualquier otra interpretación conduciría a fomentar el incumplimiento por parte del prestamista, de la obligación que le incumbe", recalca.

Añade que la determinación de las sanciones, que corresponden a los tribunales nacionales, deben adecuarse a la gravedad de la infracción que castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio. Y considera adecuado la nulidad del contrato de crédito, de modo que conlleve la pérdida para el banco o la financiera de los intereses.

El caso resuelve el litigio de una compañía, a la que un usuario de República Checa le traspasó el crédito una vez pagado, contra la entidad que concedió el préstamo. El TJUE dice que no influye que los litigantes sean dos profesionales, en vez de un consumidor.