Andalucía sigue los pasos de Madrid y estudia recuperar el Impuesto sobre Patrimonio

La Junta de Andalucía secunda los pasos de la Comunidad de Madrid y estudia recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, que tenía bonificado al cien por cien, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló el gravamen a las grandes fortunas.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España, aseguró este lunes que la Junta espera que la Corte de Garantías resuelva el recurso presentado por Andalucía, aunque el Constitucional ya avanzó al resolver el de Madrid que el resto correrían la misma suerte.

La consejera señaló que en la actualidad aún no han tomado ninguna decisión al respecto y estudian "todas las opciones" tras argumentar que durante la vigencia del impuesto sobre grandes fortunas "lo que se recaude de Andalucía, al final va para las arcas del Gobierno".

Precisamente, por eso la Comunidad de Madrid ha decidido recuperar Patrimonio, para que la región se quede lo recaudado y no que no vaya al Estado a través de grandes fortunas, un tributo paralelo a Patrimonio que ingresa la diferencia de lo que los contribuyentes no hayan pagado por su riqueza en la CCAA en la que residen.

"Estamos estudiando si recuperamos el impuesto o si lo dejamos como está", dijo la consejera. Carolina España defendió la decisión que tomó la Junta de Andalucía con el Impuesto sobre el Patrimonio al esgrimir que "entendíamos que era un impuesto injusto, que no existe en ningún otro país de la Unión Europea", con el añadido de que desde un punto de vista económico "ahuyentaba la inversión y el ahorro".

El impuesto a grandes fortunas se creó para gravar la fortuna de más de 3 millones de los contribuyentes en 2022 y 2023. En la primera liquidación, el Estado ingresó 623 millones de euros, de los que 29,7 millones procedían de Andalucía.