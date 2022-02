Fondos para invertir en buen gobierno en un año clave para la 'G' de ESG

De las tres letras del acrónimo ESG (que hace referencia a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno), la G puede parecer el patito feo, ante el protagonismo de las cuestiones climáticas y sociales. Es muy sencillo encontrar fondos de inversión con enfoque climático, también es fácil hallar los que tienen un foco social, pero no tantos se centran en la gobernanza. Consulte más artículos en el portal especializado elEconomista Inversión Sostenible y ESG.

Sin embargo, si no se cumplen los criterios de buen gobierno, "aunque se cumplan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera sostenible", tal y como destaca el estudio La Gobernanza en las Finanzas Sostenibles, elaborado por Spainsif, foro español de la inversión sostenible y presentado el pasado jueves en un evento online. Este pilar del gobierno corporativo abarca cuestiones como la diversidad en los consejos (en género, edad, raza...), las remuneraciones y, por supuesto, la ausencia de controversias que ponen en cuestión la ética de la sociedad, entre muchos otros.

Remuneraciones, cuestión clave

¿En qué cuestiones se fijan más los inversores, dentro de ese pilar de gobernanza? Lo explicó, en el mismo evento, Álex Bardají, director para Southern Europe de Glass Lewis: la mayoría del engagement (diálogo activo) y de los votos en contra en las juntas de accionistas tienen que ver (en un 40% de los casos, aproximadamente) con las remuneraciones del equipo gestor. "No solo por los importes, sino también por si está o no alineada esta remuneración con la performance de la compañía, o si las remuneraciones son excesivas". También les preocupa la independencia del consejo y esa diversidad, "no solo de género, también de conocimientos y perfiles", apuntó Bardají.

La temporada de juntas está arrancando en España, y precisamente 2022 será "un año clave" en la implicación del inversor español en esas votaciones en las juntas, señaló, por su parte, Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto: "En este país, menos de un 40% de los inversores institucionales han votado, tradicionalmente, en juntas españolas, por debajo de franceses, ingleses y, por supuesto, estadounidenses (allí hay obligaciones en este sentido, y votan por encima del 90%)". Esto se debe, explicó Prieto, "a una falta de normativa, y a la ausencia de un código de stewardship, algo que afortunadamente va a cambiar ahora, ya que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está lanzando uno". Esta normativa, señaló este experto, marcará un antes y un después: "2022 es el año en el que las gestoras, en las que con mucha frecuencia se delega el voto, tendrán que votar. Las entidades deberán contar con una política de implicación que se integre en su política de inversión, y elaborar cada año un informe que resuma todas las actividades que se han desarrollado en este ámbito.

Fondos que puntúan bien en la G

Como se ha señalado, en comparación con los fondos verdes no son tan numerosos los productos focalizados en la G del acrónimo. Pero Morningstar sí permite seleccionar los fondos que presentan menores riesgos de gobernanza respecto a la media de su categoría, según sus métricas.

Si nos ceñimos a los productos de renta variable, y seleccionamos los que presentan riesgos más bajos en gobierno corporativo, muchos de ellos invierten en empresas pequeñas y medianas. Destaca, por su rentabilidad anualizada a 3 años, el Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp E EUR, que se anota un 22,6% en ese periodo. Entre sus principales posiciones, nombres no tan conocidos, como la firma sueca Sectra, dedicada a la tecnología médica.

Por detrás de él, un 20,8% sube en el trienio el Digital Stars Europe Smlr Coms EUR Acc. Aparece también entre los mejores un producto de Bankinter, el Bankinter Eficiencia Energética y Medioamb R FI, que se anota un 17,6%.