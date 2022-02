Las 'utilities' españolas se imponen a sus rivales en sostenibilidad

El pasado 2 de febrero, S&P Global publicó su Anuario de Sostenibilidad 2022. Este documento incluye rankings sectoriales que clasifican a más de 700 compañías, que S&P seleccionó entre las cerca de 7.500 que en 2021 se sometieron a su Evaluación de sostenibilidad corporativa (la Corporate Sustainability Assessment, o CSA, que cada año lleva a cabo S&P). Consulte más artículos en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Estos rankings muestran con claridad el dominio de las utilities eléctricas españolas frente a sus comparables en lo que respecta a los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Dentro de este sector específico -electric utilities-, S&P incluye a 30 empresas de todo el mundo, y solo 10 de ellas reciben las máximas puntuaciones -es decir, las medallas bien de oro, o de plata, que concede esta agencia a las compañías con mejores prácticas en ESG-. Cinco de esas 10 medallistas son españolas.

Destaca especialmente Acciona dentro de este ranking sectorial, ya que solo ella y la portuguesa EDP se cuelgan el oro, mientras que la medalla de plata la lucen Iberdrola, Endesa, Acciona Energía y Red Eléctrica (y otras cuatro empresas).

S&P asigna la medalla de oro a aquellas compañías cuya nota de sostenibilidad (que va de 0 a 100, y que combina el resultado de la CSA con información pública) es de al menos 60 puntos, y se sitúa además en el 1% de mejores puntuaciones de su industria. Acciona saca un 90, que es la calificación más alta obtenida por una española en el examen de 2021. La lusa EDP obtuvo incluso mejor nota que Acciona, (91 puntos). Por su parte, la plata la reciben las empresas cuya puntuación, además de ser de al menos 57 sobre 100, se encuentra entre el 1% y el 5% de las mejores calificaciones de su sector.

Si nos fijamos en los grandes comparables de estas utilities, las italianas Enel y Terna (y la filial chilena de Enel) también son plata, pero Électricité de France se conforma con el bronce. El gigante estadounidense Duke Energy no recibe distinción alguna, al igual que la francesa Engie, que no obtiene reconocimiento de ningún tipo. Esta compañía gala no la incluye S&P en el mismo sector de las españolas, sino que la evalúa dentro de la subindustria de Utilities multi y de agua.

Iberdrola y Enel, frente a frente

S&P desglosa la nota de sostenibilidad de cada compañía en cada una de las tres dimensiones (la E, la S y la G). Acciona destaca en la primera de ellas, la E, en la que obtiene 97 puntos sobre 100. Tanto en la social como en la de gobernanza recibe 86 puntos de 100.

La española puntúa mejor que su rival italiana por primera vez en los últimos tres años

Por detrás de Acciona destaca Iberdrola, a la que S&P Global otorga una puntuación de sostenibilidad de 89 sobre 100. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán supera a su rival tradicional, Enel, que se queda muy cerca, en 88 puntos. Iberdrola llevaba dos años sin batir a la italiana, que obtuvo mejores valoraciones en ESG de S&P Global tanto en 2019 como en 2020 (las notas que acaban de publicarse corresponden a 2021).

Si nos fijamos en el desglose de esa nota, es en la G -en las cuestiones de gobierno corporativo- donde Iberdrola puntúa algo peor, al recibir por parte de la agencia estadounidense 87 puntos sobre 100. En la E y en la S, obtiene sendos 90. Enel, por su parte, recibe idéntica nota, 88 puntos, en las tres dimensiones de la sostenibilidad.

Endesa y Acciona Energía (la filial de renovables de Acciona, que debutó en el parqué el pasado 1 de julio) empatan, al recibir ambas 87 puntos en sostenibilidad. Esa misma calificación la obtiene también la tailandesa Electricity Generating Public Company. El punto fuerte de Endesa es el pilar social, en el que S&P le concede 89 puntos (y le da 87 tanto en la E como en la G). La fortaleza de Acciona Energía viene, por el contrario, más bien de la E, donde recibe 92 puntos (en las cuestiones sociales tiene un 86, y en gobernanza un 82). A continuación se sitúa, también con medalla de plata, Red Eléctrica, con una puntuación ESG de 86 sobre 100. Su mejor nota la recibe en los aspectos ambientales (90).

La puntuación de 83 que recibe Électricité de France le vale un bronce, categoría en la que también se encuentran Enel Americas (la pata americana de Enel) o la brasileña Eletrobras, entre otras.

18 medallas en total para España

Más allá de este dominio sectorial en el segmento concreto de las utilities eléctricas, dentro de estos rankings publicados por S&P Global también obtienen medallas de oro, además de Acciona, BBVA e Indra: la primera en en el sector financiero, y la segunda en el de servicios tecnológicos. Son plata CaixaBank, Santander, Ferrovial y Meliá; y reciben bronces Telefónica, Enagás, Siemens Gamesa, Bankinter, Amadeus, Inditex y NH Hotel Group. En total, son 18 las medallistas españolas de todos los sectores.