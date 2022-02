El 70% de los selectores ve la sostenibilidad fundamental, pero solo el 37% invierte en ella

El 63% de los selectores de fondos encuestados por Natixis IM considera que las inversiones ESG (aquellas que tienen en cuenta los factores ambientales, sociales y de buen gobierno) "pueden generar alfa", y 7 de cada 10 cree que estos criterios son fundamentales "para invertir de forma inteligente". Aún así, solo el 37% de ellos invierte actualmente en estrategias sostenibles, aunque otro 39% se lo está planteando. Consulte más noticias en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Natixis ha encuestado a 436 selectores de fondos que gestionan un total de 12,6 billones de dólares en activos (desde bancos privados a gestoras patrimoniales, pasando por fondos de fondos, family offices e intermediarios). Los participantes proceden de 23 países de América del Norte, Asia, América Latina, Reino Unido y EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y el sondeo se realizó entre noviembre y diciembre de 2021. Más de la mitad de los encuestados (54 de cada cien) cree que "el deseo de influir en las cuestiones sociales y ambientales está impulsando la demanda de inversiones ESG".

"En 2022, los selectores pondrán el foco en las carteras modelo, en los activos privados y en las inversiones ESG, en la medida en la que buscan equilibrar un panorama de inversión cambiante con las necesidades, también en evolución, de los clientes", se señala en el informe que recoge las conclusiones del sondeo.

Al mismo tiempo, muchas firmas dirigirán su mirada hacia los activos privados, que dos tercios de los selectores afirma que ofrecen "un delta significativo en los retornos". En el marco de ese interés en reforzar su oferta privada, la inversión responsable es un área clara a desarrollar: el 45% de los selectores de fondos entrevistados por Natixis IM afirma que será en el ESG donde pondrán el "foco" dentro del capital privado. Y un 25% adicional se centrarán en lo más puro dentro de la inversión sostenible: las inversiones de impacto.

En palabras de Sophie del Campo, directora general de Natixis IM Iberia, Latam y US Offshore: "La retirada de los estímulos de los bancos centrales y la demanda reprimida de servicios de ocio y viajes en respuesta a Covid-19 están provocando importantes cambios en el mercado, que los selectores de fondos esperan que continúen a lo largo de 2022. En respuesta, las empresas de inversión están buscando asignaciones estratégicas y diversificadas en activos privados, gestión activa y ESG". En España, añade Del Campo, esto está "en consonancia con un creciente interés que manifiestan los inversores, tanto a nivel particular como institucional, por los activos privados líquidos e ilíquidos". Otras clases de activos de interés para los inversores españoles son las megatendencias de largo plazo, agrega; y destaca también "la atención puesta en las inversiones de impacto que, con el esperado desembolso de los fondos Next Generation de la UE, están generando grandes expectativas sobre los sectores expuestos a la transición sostenible y la digitalización de la economía".