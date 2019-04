Merkel estaría dispuesta a poner un límite de cinco años a la salvaguarda irlandesa tras el Brexit

La canciller de Alemania, Angela Merkel, estaría dispuesta a poner un límite de cinco años a la salvaguarda (o backstop) de la frontera irlandesa tras la materialización de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Así lo ha adelantado un periodista de la cadena británica BBC, citando a uno de los líderos de los denominados 'brexiteros', es decir, los parlamentarios británicos a favor del 'divorcio' con la UE.

On Andrea Leadsom's comments about reopening the withdrawal agreement: a leading Brexiteer tells me they have been advised that Angela Merkel is willing to put a five year time limit on the Northern Ireland backstop. We'll see@andrealeadsom @BBCNewsnight