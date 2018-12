Reino Unido quedará atado a la Unión Europea eternamente: lo que May quería esconder del informe legal del Brexit

El Gobierno de May se ha visto obligado a publicar el informe legal elaborado por el fiscal general sobre las negociaciones del Brexit, tras terminar ayer declarado en desacato por el Parlamento británico. El documento incluye la advertencia de que Reino Unido seguirá unido al club europeo por la Unión Aduanera de forma indefinida hasta que no se llegue a un acuerdo comercial a largo plazo.

El análisis legal de Geoffrey Cox, diputado del partido conservador y fiscal jefe de Reino Unido, no desvela nada que no se supiera, pero supone poner blanco sobre negro consecuencias del Brexit por las cuales May ha pasado de puntillas. Tras los golpes recibidos ayer por el parlamento británico, que dejó patente la debilidad de la premier, hoy recibe otro duro varapalo con las conclusiones legales de la Fiscalía sobre las negociaciones con la Unión Europea.

El informe se había mantenido oculto con el Gobierno apelando a la confidencialidad entre cliente y abogado, pero hoy se ha hecho público el documento de seis páginas. El texto pone manifiesto que el plan de May para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte condena a Reino Unido a estar atado en la Unión Aduanera "indefinidamente" hasta que no se establezca una nueva relación comercial entre los dos bloques.

La afirmación supone que la puerta del Brexit duro planteado por May en las negociaciones nunca ha existido y explica por qué los brexiters se oponían a esta solución. "A pesar de las declaraciones en el protocolo de que no pretende ser permanente, y la clara intención de las partes de que debe ser reemplazada por acuerdos alternativos y permanentes, en derecho internacional, el protocolo duraría indefinidamente hasta que un acuerdo sustituto tomara su lugar", subraya el documento. El backstop diseñado por May para no perder los apoyos de los unionistas continuaría "incluso cuando las negociaciones se hayan roto claramente", añade.

"El actual borrador del Protocolo, incluido su artículo 19, no facilita un mecanismo que capacite a Reino Unido a abandonar legalmente la Unión Aduanera sin que se formalice previamente un acuerdo. Esto es así, incluso si las partes prosiguieran las negociaciones durante muchos años. E incluso si las partes llegaran a la conclusión de que las conversaciones se hubieran roto y no hubiera perspectiva de un acuerdo de relación futura. La resolución de un bloqueo de esas características tendría que ser política", subraya el informe.

El documento pone de manifiesto los puntos débiles del acuerdo firmado por May con la Unión Europea y su espejismo de ruptura para atraer a los partidarios del Brexit. Las últimas noticias sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea plantean el Brexit casi como una quimera de trabas legales. El abogado general del TJUE defiende que Reino Unido puede revocar el Brexit en base al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. En la práctica supone que Reino Unido podría cancelar en el último momento la salida de la Unión Europea.