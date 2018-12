JP Morgan eleva a un 40% la probabilidad de que no haya Brexit

El banco de inversiones estadounidense JP Morgan afirma que las probabilidades de que Reino Unido cancelara su divorcio de la Unión Europea habían aumentado después de una serie de humillantes derrotas parlamentarias de la primera ministra, Theresa May, que plantearon nuevas dudas sobre su plan para abandonar el bloque e hicieron subir la libra esterlina.

El ministro británico de Comercio, Liam Fox, favorable a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, también dijo que ahora veía posible que no hubiera Brexit. Fox dijo el miércoles en una comisión parlamentaria que había un riesgo real de que el Parlamento tratara de "robar" el Brexit a los británicos.

En uno de los mayores cambios en las percepciones desde la celebración del referéndum de 2016, JP Morgan elevó la probabilidad de que Reino Unido se quede finalmente en el bloque a un 40% desde un 20%.

Desde el referéndum favorable a la salida de la Unión Europea, los inversores han especulado con que el mayor giro económico y político de Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial podría acabar viéndose frustrado, aunque no estaba claro cuál podría ser el mecanismo.

"Reino Unido parece tener ahora la opción de revocar unilateralmente (su salida) y darse un período de tiempo de su propia elección para decidir qué sucederá a continuación", escribió Malcolm Barr en una nota a los clientes.

Situó en un 10% la probabilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo, desde el 20% anterior, y en un 50% la probabilidad de un Brexit ordenado, desde un 60% previo.

El martes, apenas unas horas antes del inicio de un debate de cinco días en el Parlamento británico sobre el acuerdo del Brexit de May, un asesor del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) dijo que Reino Unido podría retirar su notificación formal de divorcio sin necesidad del acuerdo del otro 27 miembros.

Aunque se trata de una opinión no vinculante y el TJUE aún no se ha pronunciado, la opinión del Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona también incrementó las posibilidades de que el Brexit no se produzca como estaba previsto el 29 de marzo.

La libra esterlina, que ha sufrido oscilaciones constantes por noticias sobre el Brexit desde el referéndum, tocó un mínimo de 17 meses el martes, pero recuperó gran parte de sus pérdidas durante la noche del miércoles, al crecer el optimismo de que Reino Unido pueda no abandonar la UE sin un acuerdo.

JP Morgan dijo que un segundo referéndum parecía más probable que unas nuevas elecciones generales como vía para frustrar el Brexit.