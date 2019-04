El Parlamento británico obliga a May a pedir permiso este martes antes de negociar con la UE

En una sesión dominada por los furiosos discursos de los 'brexiters', el Parlamento británico aprobó definitivamente la ley que les permitirá imponer este martes al Gobierno la duración de la prórroga que pedirá el miércoles Theresa May al Consejo Europeo.

La Cámara de los Lores enmendó la ley, de forma que, aunque estará obligada a abrir la negociación con las fechas que decidan los parlamentarios, May podrá aceptar otras fechas distintas si, como se espera, la UE apuesta por una prórroga de entre nueve meses y un año. En el borrador inicial, May habría estado obligada a pedir permiso a los diputados si la UE ofrecía una fecha distinta. Ante la escasez de tiempo, esto podría haber provocado una salida sin acuerdo "accidental" el viernes 12, cuando vence la prórroga actual, si los Comunes hubieran rechazado el pacto.

La única condición impuesta por la ley es que cualquier extensión que acepte May deberá ir "más allá del 22 de mayo", lo que obliga al país a perticipar en las elecciones europeas. En previsión de ello, el Gobierno británico publicó hoy una notificación, que entrará en vigor el miércoles, convocando los comicios para el 23 de mayo, de acuerdo a la legislación británica.

La respuesta a estos movimientos fue de furia entre la bancada 'brexitera'. Todos sus miembros más conocidos pidieron turno de palabra en el debate de la ley para exigir una salida dura el viernes. El diputado Bill Cash habló de "perversión de nuestra democracia" y acusó a la oposición de "humillación" y "traición" a los votantes pro-brexit, lo que provocó protestas de varios parlamentarios laboristas.

En medio de la furia, los 'tories' advierten de un fuerte castigo de sus votantes en las elecciones locales del próximo 2 de mayo si no se cierra antes el acuerdo de salida. Pero las negociaciones entre el Gobierno y los laboristas avanzan a velocidad glacial, y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se quejó hoy de que May no hubiera planteado siquiera aún aceptar la unión aduanera para desbloquear el debate. Los contactos entre ambos partidos, sin embargo, siguen adelante.