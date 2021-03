¿Cómo combatir el paro que provocará la transición ecológica? Bill Gates tiene la solución

elEconomista Madrid

¿Qué pasa con el personas que perderán sus trabajos en esta transición? Esa es la pregunta que se ha hecho Bill Gates en la última publicación de su blog Gates Notes en el contexto de presentación de su último libro, Cómo evitar un desastre climático. El multimillonario propone varias vías de solución.

Bill Gates lleva años preocupando por el cambio climático y apoyando económicamente las estrategias para combatirlo. Así, en su último libro habla sobre cómo el mundo necesita transformar toda su economía física para poder dejar de emitir gases de efecto invernadero para 2050. Un objetivo imperioso, según él, pero que provocará desempleo entre aquellos que han dedicado su vida laboral al sector de las energías fósiles.

Bill Gates asume que esta es una preocupante consecuencia de las políticas de transición energética. Y sabe, además, que existe un debate muy polarizado entorno a ella. "Para aquellos que están preocupados por el cambio climático, es fácil descartar a cualquiera que califique los trabajos perdidos en la industria de los combustibles fósiles como un negacionista del clima. Y para aquellos que están preocupados por perder puestos de trabajo, es fácil concluir que los ambientalistas no comprenden el impacto que esta transición tendrá en los trabajadores, sus familias y sus comunidades", escribe en Gates Notes.

El cofundador de Microsoft empatiza con las dos posturas, pero tiene claro que la transición es necesaria para evitar un desastre climático. Además, apunta que el dinamismo en la economía y el cambio de la demanda de trabajadores de un sector a otro es positivo. Así, propone cuatro vías para solucionar este problema laboral.

Las soluciones de Bill Gates para ayudar a quienes podrían perder su empleo

1. Las energías limpias necesitarán parte de los mismos puestos de trabajo que el sector fósil: la transición a las energías limpias creará muchas oportunidades laborales. Así, Gates entiende que darán empleo a los trabajadores del sector fósil por hacer lo mismo. "Por ejemplo, si los combustibles de hidrógeno ecológicos resultan ser un gran negocio, todavía necesitaremos tuberías y camiones para moverlos, tal como lo hacemos hoy en día con el petróleo y el gas", dice. Además, también se detiene en las habilidades mineras, que también seguirán siendo útiles para obtener minerales, como el litio y el cobre.

2. Las energías limpias necesitarán trabajos involucrados en la construcción: para levantar parques eólicos y solares, redes eléctricas modernizadas, fábricas de baterías, refinerías de combustibles sostenibles, instalaciones para almacenamiento de electricidad de larga duración o instalaciones de captura de aire directo.

**Nota: estas dos primeras vías pueden ser esperanzadoras, pero Bill Gates asume que es posible que estas nuevas soluciones limpias no utilicen la misma mano de obra o no estén ubicadas en las mismas regiones. Así, entiende que es probable que algunos trabajos nuevos no sean tan buenos como los que se perdieron. Y algunas tecnologías nuevas pueden necesitar menos trabajadores que los que están reemplazando. Por ello, hay que hacer políticas de inversión.

3. Los Gobiernos deben empezar a invertir ya en la transición ecológica: "Cuanto antes comience esta transición, mejor será para todos", dice Gates.

4. Financiación de la investigación y el desarrollo: el dinero de I + D crea empleos inmediatos en las comunidades donde se gasta y también les da una ventaja en el crecimiento, ya que los lugares donde se invierte ese dinero son a menudo los lugares donde se arraigan las nuevas empresas.

5. Aprovechar la experiencia del pasado como una ventaja para el futuro: Bill Gates cuenta que las comunidades no deben dejar atrás toda la experiencia ganada, sino que tienen que preguntarse qué pueden aportar con ese saber hacer. Así, el filántropo pone como ejemplo a la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, que paso de ser un centro importante de producción de vidrio a la fabricación de paneles solares.

6. Transición justa y equitativa: el multimillonario dice que hay que asegurarse de que esta evolución sea justa y equitativa. Además, entiende que no será barata.