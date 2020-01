El petróleo sube un 3% tras el ataque aéreo de EEUU en Badgad en el que ha muerto el general iraní Qassen Soleimani

Estados Unidos ha reivindicado este viernes el asesinato del general iraní Qassen Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un ataque aéreo llevado a cabo la pasado noche en el aeropuerto de Bagdad. En total han fallecido siete personas, según Associated Press. Washington ha justifica la acción como medida "para proteger al personal estadounidense en el extranjero". El bombardeo vuelve a disparar la tensión en Oriente Medio y, en consecuencia, los precios del petróleo suben con fuerza, cerca de un 3% hasta alcanzar máximos no vistos desde el pasado septiembre.

El crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, acerca su precio a los 63 dólares el barril y el de Brent, de referencia en Europa, supera los 68 dólares.

Asimismo, el oro, considerado uno de los principales un activos refugio en los mercados, también ve cómo se incrementa este viernes su precio un 1%. La onza supera los 1.540 dólares, los

El Pentágono ha especificado en un comunicado que ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que ha dirigido el ataque. El organismo también ha argumentado que Soleimani "estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos estadounidenses en Irak y en toda la región".

Washington se ha referido así a las manifestaciones que han tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos el martes y el miércoles, motivadas por los bombardeos estadounidenses en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbolá. Según el comunicado, "Soleimani aprobó los ataques a la Embajada de Estados Unidos".

Asimismo, Estados Unidos ha insistido en que el objetivo del ataque era "disuadir futuros planes de ataque iraníes". "Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", ha concluido el Pentágono.

Donald Trump se ha limitado a tuitear de madrugada (en horario español) una bandera de Estados Unidos. Esta red social es el canal de comunicación habitual del jefe del Ejecutivo norteamericano.

Como respuesta al ataque, el El el ayatola Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, ha asegurado que aquellos que han asesinado a Qasem Soleimani se enfrentan a una "dura venganza".

En un comunicado publicado por medios oficiales persas y recogido por la agencia EFE, el ayatolá Jamenei culpó a la "gente más cruel de la tierra" del asesinato del "honorable" comandante que "luchó valientemente durante años contra los males y los bandidos del mundo".

"Su fallecimiento no detendrá su misión, pero los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de otros mártires en el ataque del jueves por la noche deben esperar una dura venganza", ha agregado el líder iraní.

Previamente, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, había tildado el ataque estadounidense de "escalada tonta" y "extremadamente peligroso" porque, según ha dicho, Soleimani dirigía "la fuerza más efectiva que lucha contra Estado Islámico, el Frente al Nusra y Al Qaeda".

"Estados Unidos es responsable de todas las consecuencias", ha zanjado igualmente mediante su cuenta de Twitter, donde también ha calificado el suceso de "terrorismo internacional".

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.