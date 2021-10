Madrid pone a la venta la mayor cartera de suelos públicos por 256 millones

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el mayor proceso de desinversión de suelos públicos de España con la venta de 191 parcelas finalistas con las que el Gobierno regional capitaneado por Isabel Díaz Ayuso espera ingresar 256 millones de euros. Así lo asegura en una entrevista con elEconomista la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid (CAM), Paloma Martín Martín, que concreta que en tan solo un año, ya han logrado poner en el mercado el 40% de estas parcelas.

El objetivo de este plan no es otro que el de aumentar la oferta de suelo para lograr que se frene la escalada de precios de la vivienda en la región. "Nosotros estamos para facilitar la actividad y entendemos que cuando hay más suelo en el mercado los promotores pueden construir, crece la oferta y por tanto bajarán los precios de la vivienda. Ese es nuestro principal objetivo, poner incentivos y facilitar que los empresarios puedan poner en marcha nuevos proyectos", explica Martín, que asegura que con esta medida se busca "favorecer una economía fuerte y competitiva".

La venta de todos estos suelos, que suman una superficie de 932.000 m2, se había organizado para llevar a cabo en los próximos tres años, pero "en apenas uno hemos logrado poner en el mercado el 40% de las parcelas, y antes de finales de año alcanzaremos la puesta en el mercado del 60%", asegura la consejera, que destaca el "enorme apetito que han detectado entre los inversores para la compra de estos suelos, que son finalistas y están listos para construir".

Concretamente, apunta que "se han dirigido a nosotros 400 inversores interesados en las parcelas y se ha recibido el 100% de ofertas para las parcelas que han salido a la venta" y con estas primeras desinversiones esperamos alcanzar unos ingresos de unos "170 millones de euros".

"Este plan que hemos lanzado es muy ambicioso, de hecho es la mayor oferta de suelo público que se está produciendo en estos momentos en España. No tiene parangón y ni comparación alguna respecto a las actuaciones de otras regiones", destaca Martín, que apunta que la mayoría de las parcelas son de uso residencial, si bien, también hay de uso industrial y comercial.

Las parcelas finalistas se reparten en 20 municipios de la Comunidad de Madrid

Las parcelas que va a desinvertir la Comunidad de Madrid se reparten entre 20 municipios de la región, encontrándose la mayor oferta de suelos residenciales en Alcalá de Henares, donde se ubican 31 solares, así como dos suelos de uso terciario. Móstoles es el siguiente municipio con 16 parcelas para levantar viviendas, si bien, en total acumula 30 suelos, ya que hay otros 11 de uso terciario y tres de uso industrial.

En Madrid capital el Gobierno regional se desprenderá de 17 parcelas, de las que 12 son residenciales, cuatro industriales y una de uso terciario. Por su parte, Colmenar Viejo cierra la lista de los municipios con mayor oferta residencial, al acumular nueve parcelas con ese uso y 13 terciarias, acaparando con esta cifra la mayor oferta de este tipo de uso. Arroyo Molino, Torrejón de Ardoz, Leganés, Arganda, Parla o Pinto son algunos de los municipios donde también se encuentran los suelos que venderá la Comunidad.

La Agencia de Vivienda Social transformará locales en pisos y levantará 1.700 viviendas

Por otro lado, la consejera de Vivienda recuerda que desde la CAM "hacemos política de vivienda y a través de la Agencia de Vivienda Social se van a construir 1.700 nuevas viviendas que se pondrán a disposición de los ciudadanos con necesidades especiales". La mayoría de ellas saldrán en régimen de alquiler y tendrán opción a compra. Asimismo explica que van a "reconvertir locales de la Agencia de Vivienda Social en viviendas para personas con necesidades especiales". Por lo tanto, "la apuesta clara de este Gobierno regional es favorecer el desarrollo de viviendas, para atraer inversiones y para generar espacios en los que los empresarios sientan el apoyo de la administración pública. Queremos darle seguridad jurídica, confianza para desplegar sus proyectos y por ello trabajamos también para la flexibilización de la normativa para poner las menos trabas posibles para el desarrollo de las inversiones".

Madrid atrae inversión

Según la consejera, Madrid se está convirtiendo en una región "tractora de grandes proyectos", que "genera ilusión no solo en el ciudadano, si no en el ámbito empresarial y emprendedor, que ve que es una comunidad autónoma que abre las puertas, trabaja a su lado, quita trabas administrativas, flexibiliza la normativa y no tiene reparos en señalar que la colaboración público privada es lo que nos hace llegar más lejos y que si queremos desarrollar proyectos importantes en la región lo vamos a hacer de la mano de la iniciativa privada".

En este sentido, Martín recuerda que actualmente la región tiene "grandísimos proyectos que tienen un impacto directo en el ciudadano y en el territorio". Así, recuerda la reciente inauguración del hotel de lujo Four Seasons y también la remodelación del antiguo hotel Ritz, que "está en todo su esplendor". Por otro lado, "se están concluyendo las obras de renovación del Bernabeu y también se va a colocar el mayor puente que une la T4 con Valdebebas, que estará operativo en unos meses". "Si a eso le sumamos los grandes desarrollos de suelo que se están produciendo en nuestra región como Valdecarros, que tuvimos ocasión de poner hace unas semanas la primera piedra del proyecto de urbanización, y vemos que hemos desatascado un proyecto que llevaba más de 20 años congelado como es Madrid Nuevo Norte nos podemos hacer una idea de la envergadura que tienen los proyectos presentes y de futuro que se están desarrollando en nuestra comunidad".

Impulsar el mercado

Respecto a las críticas que se realizan desde la oposición por el desarrollo de estos proyectos, Martín se muestra categórica. "Hay que preguntar a quien habla de forma despectiva de estos desarrollo y hablan de ladrillazo, cómo esa opinión es compatible con la demanda que se hace permanentemente de bajar los precios de las viviendas y de que los jóvenes tengan mayor acceso a las viviendas. Porque son dos discursos absolutamente contradictorios".

"En lugar de intervenir el mercado generamos oportunidades de inversión"

"Nosotros, en lugar de intervenir el mercado, generamos oportunidades para que la iniciativa privada invierta y lo hacemos a través del suelo público y flexibilizando normativas, porque el precio de la vivienda depende de la oferta y la demanda, y cuanta más oferta de vivienda haya menos van a subir los precios y más se van a contener. Cuanta mas política de vivienda haga la CAM más facilidad van a tener los jóvenes de encontrar una vivienda de alquiler", destaca.

"Ayuso es la presidenta de la región de España que más apuesta por la política de vivienda orientada a los jóvenes. El Plan Vive es un claro ejemplo de ello. Es un modelo novedoso que hemos tenido la valentía de desplegarlo y que supone que se van a comenzar a finales de este año la construcción de las primeras 5.400 viviendas. Es una cantidad enorme de vivienda que va a estar en el plazo de 36 meses a disposición de los jóvenes de la CAM", concreta Martín.