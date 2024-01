Varios accionistas de Heathrow se suman a Ferrovial en la venta del aeropuerto a Ardian y PIF

La venta del 25% de Ferrovial en el aeropuerto de Heathrow ha desencadenado una segunda operación de compraventa. Algunos socios de la compañía española han decidido ejercer su derecho de arrastre para aceptar también la oferta del fondo francés Ardian y del fondo soberano de Arabia Saudí The Public Investment Fund (PIF) por un 35% adicional del capital de FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings, el principal aeropuerto de Londres, el mayor de Europa por número de pasajeros y el quinto del mundo. Por qué Del Pino vende ahora el 25% que tiene Ferrovial en el mayor aeropuerto de Europa

De acuerdo a un hecho relevante de Ferrovial enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algunos de los accionistas de FPG Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings, gestora del aeropuerto londinense, han ejercido su derecho de acompañamiento (tag-along right) sobre acciones que constituye el 35% del capital social de FGP Topco. De este modo, Ardian y PIF se harán con el 60% del accionariado de la concesionaria de la infraestructura londinense.

Hay que recordar que el accionariado del aeropuerto londinense está atomizado. Además de Ferrovial, con el 25%, son propietarios Qatar Investment Authority (20%), Caisse de dépôt et placement du Québec (12,62%), GIC (11,2%), Australian Retirement Trust (11,18%), China Investment Corporation (10%) y Universities Superannuation Scheme (10%).

Ferrovial matiza que la operación original sigue en vigor, si bien la venta de su 25% está condicionada a que la venta de las acciones acompañadas también se materialice. "Las partes están trabajando en el cumplimiento de dicha condición mediante el análisis de diferentes opciones", añade la compañía española en su escrito al regulador. El cierre de la operación también está sujeto al cumplimiento de las condiciones regulatorias aplicables. Todo ello provoca que "no existe certeza de que la operación vaya a cerrarse", precisa el grupo que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos en su comunicación a la CNMV. El acuerdo original entre Ferrovial, Ardian y PIF, de hecho, dejaba la puerta abierta a que, además del derecho de arrastre, el resto de accionistas de FGP Topco tienen también derechos de adquisición preferente ('right of first offer, ROFO), si bien no han sido ejercidos.

Ferrovial anunció el 28 de noviembre que había alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación (alrededor de un 25%) en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, por 2.368 millones de libras (2.750 millones de euros al cambio actual) a Ardian y a PIF). El primero tomaría alrededor del 15% de la concesión del aeropuerto londinense y el segundo, accionista de control de STC, la compañía que ha entrado en el capital de Telefónica, el 10%, a través de vehículos separados. La venta por parte de Ferrovial se produce tras recibir una oferta que cumple con sus expectativas y en el marco de la estrategia de apostar decididademente por el negocio de autopistas, sobre todo, en Estados Unidos.

El valor en libros actual de la participación de Ferrovial en Heathrow Airport Holdings, según las cuentas consolidadas del grupo, es cero

De concretar la compra adicional del 35%, el desembolso por parte de Ardian y PIF alcanzaría los 5.683 millones de libras (6.600 millones de euros al cambio actual). Esta cantidad incluye los 2.750 millones de euros por el 25% de Ferrovial y 3.850 millones de euros (3.315 millones de libras) por el 35% adicional de otros socios. De mantener la proporción en el acuerdo con el grupo que preside Rafael del Pino, Ardian tomaría el 36% del capital de Heathrow y PIF el 24%.

La compañía está presente en el capital del activo desde 2006, cuando entró en la antigua BAA. En concreto, el grupo presidido por Rafael del Pino se hizo junto con el fondo canadiense CDPQ y el singapurense GIC con la operadora de aeropuertos británica por 10.300 millones de libras (más de 14.600 millones de euros).

BAA era entonces propietaria de siete aeropuertos en el Reino Unido (Heathrow, Gatwick, Stansted, Glasgow, Edimburgo, Aberdeen y Southampton) contaba con participaciones en otros como el de Budapest (Hungría), Nápoles (Italia) o Melbourne (Australia), al tiempo que gestionaba actividades en los de Pittsburg, Boston-Logan e Indianápolis, en Estados Unidos.

Posteriormente, entre 2011 y 2013, Ferrovial vendió en varias operaciones participaciones en BAA para limitar su posición desde cerca del 56% hasta el 25% que mantenía ahora. En concreto, en 2011 selló el traspaso de un 5,88% de FGP Topco, cabecera de BAA, a dos vehículos de inversión gestionados por Alinda Capital Partners (Alinda) por 280 millones de libras (325 millones de euros), a finales de 2012 transfirió el 10,62% a Qatar Holding por 478 millones de libras (607 millones de euros) y el 5,72% a Stable Investment Corporation (Stable), filial de CIC International, por 257,4 millones de libras (319,3 millones de euros), y a finales de 2013 vendió el 8,65% al fondo de pensiones británico USS por 392 millones de libras (463 millones de euros).

Además de desinvertir en Heathrow, Ferrovial también tuvo que vender los aeropuertos de Gatwick y Stansted, en Londres, y en Edimburgo (Escocia), para cumplir con las exigencias de las autoridades de competencia británicas.

El grupo de origen español -desde junio con sede en Ámsterdam (Países Bajos)- ha sufrido en los últimos casi cuatro años los efectos de la pandemia por Covid-19 en Heathrow, que acumula tres años sin repartir dividendos y que ha afrontado, asimismo, la bajada de las tarifas que cobra a las aerolíneas. El grupo ha acordado la venta de su 25% en el aeropuerto londinense tras meses de negociaciones.