La CEOE reclama al Gobierno un 7,4% de rentabilidad en las concesiones

La CEOE ha trasladado al Gobierno un documento a través del que reclama los cambios legales pertinentes para mejorar la tasa de descuento en los contratos de concesión de infraestructuras y reactivar así la colaboración público-privada en España, tras años de parálisis y en un contexto de restricciones presupuestarias a partir de 2023.

La patronal plantea una tasa de descuento mínima del 7,4%, un nivel mínimo, a juicio, para atraer a los fondos de inversión, bancos y constructoras en la financiación de nuevos proyectos. Este porcentaje supone elevar en casi cuatro puntos la tasa de descuento que se aplica en la actualidad, con la ley en la mano, en las concesiones.

Ha sido trasladado a los diferentes ministerios implicados y por el momento no ha habido respuesta

Bajo el título 'Propuesta de cambio normativo para favorecer el impulso de los planes de colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras', el documento, al que ha tenido acceso 'elEconomista.es', ha sido trasladado a los diferentes ministerios implicados y por el momento, según fuentes empresariales, no ha habido respuesta.

La CEOE, haciendo suya la posición expresada en los últimos años por Seopan, la organización que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, propone una modificación del Real Decreto 55/2017 de desarrollo de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y, en concreto, el límite actualmente impuesto para la fijación de la tasa de descuento de la rentabilidad de proyecto. El sector privado se ha topado hasta ahora con la oposición del Ministerio de Hacienda.

La tasa de descuento se situaría en este momento en el 3,77%, muy alejada de las rentabilidades mínimas que el mercado financiero exige

De acuerdo con el marco legal vigente, el plazo máximo de las concesiones que superen los cinco años de duración está determinado por la Ley de Contratos del Sector Público por el periodo de recuperación de la inversión, que se define en el RD 55/2017 mediante una fórmula basada en el descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario a una tasa equivalente a la del rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos.

Entre el 15 de enero y el 15 de julio de 2022, el bono a diez años del Tesoro ha experimentado un incremento de su interés progresivo hasta situarse, en promedio, en el 1,77% (en la subasta del 17 de enero fue del 0,665% y en la de este viernes del 2,309%). De este modo, la tasa de descuento se situaría en este momento en el 3,77% -antes de impuestos-, muy alejada de las rentabilidades mínimas que el mercado financiero exige, por lo que hace inviable, por insuficiencia del plazo que se deduce de la fórmula, los contratos de concesión.

Bono a 30 años

La fórmula propuesta por la patronal es aplicar el bono del Tesoro a 30 años, en lugar de diez, más la prima actual de mercado atribuible a España por un inversor privado, que se estima en la actualidad en el 6,4%. A ello, habría que añadir el riesgo específico asociado al proyecto, que dependerá de su tipología y matriz de transferencia de riesgos asignada al socio privado, lo que implicaría un aumento (con riesgo de demanda) o decremento (pago por disponibilidad) de la tasa. La subasta del Tesoro del 7 de julio fijó el interés de la deuda a 30 años en el 3,192%, por lo que la tasa de descuento se situaría en el 9,59% antes de impuestos -el coste real de los cánones anuales será inferior debido al retorno fiscal de los impuestos a sufragar y bajaría entre 200 y 300 puntos básicos-.

Ahora bien, para la CEOE, la rentabilidad del capital sin incorporar el riesgo asociado al proyecto coincide con la tasa de descuento, por lo que establece que en la actualidad ha de tener "un valor mínimo del 7,4%", porcentaje que representa el valor de la rentabilidad de capital requerida por un inversor en España, según Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 88 countries in 2021.

Entre el 7% y el 12%

En aras de desarrollar planes de concesiones para cumplir con los objetivos prioritarios de inversión en infraestructuras, la CEOE propone, por tanto, que por la vía normativa (Orden ministerial o Real Decreto) "se permita que determinadas tipologías de infraestructuras puedan adaptarse a tasas de rentabilidad superiores, más acordes con las exigidas por los mercados financieros". Fija para ello intervalos que, previo informe preceptivo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, puedan ser aprobados por los órganos estatal, autonómico o local. La patronal identifica hasta 44.572 millones de euros (sin IVA) de inversiones prioritarias, encuadrándose todas en el ámbito de la Agenda 2030. Para cada tipología establece una horquilla de tasas de descuentos, que oscilan, según el caso, entre el 7% y el 12% (ver cuadro).