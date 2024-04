Altérra, el fondo de Emiratos que busca inversiones como Naturgy

Emiratos Árabes quiere aprovechar la inestabilidad accionarial de Naturgy y la fuerte reducción de los niveles de liquidez de sus títulos para desembarcar en la compañía. Según fuentes consultadas por este diario, entre los fondos involucrados para liderar una operación de este calibre figura en un lugar destacado un vehículo todavía desconocido, pero con una fuerte ambición de crecimiento. Se trata de Altérra, un fondo lanzado en la pasada COP28 junto con BlackRock, TPG y Brookfield.

Altérra tiene previsto invertir 30.000 millones de dólares para movilizar una inversión de 250.000 millones hasta 2030 y convertirse en el mayor vehículo del mundo en la lucha contra el cambio climático. Un desembarco en Naturgy supondría un auténtico golpe de efecto para este fondo.

En todo caso, cuando se trata de Emiratos Árabes prácticamente todas las decisiones importantes en energía recaen en manos del Sultán Al Jaber, cabeza visible de los órganos de inversión del país como Adnoc, Masdar o Mubadala. En el caso de Altérra, Al Jaber ha contado con el exdirector de la COP 28, Majid Al Suwaidi, para ejercer de consejero delegado.

Emiratos Árabes dispone también de otros vehículos que podrían utilizarse para articular la inversión en Naturgy, pero que podrían generar problemas adicionales para llevar a buen puerto la operación como podría ser Mubadala –principal accionista de Cepsa–, Masdar –socio de Iberdrola en renovables– o Taqa –una de las multinacionales del país centrada en energía y agua–.

Criteria aseguró ayer que no es parte de las conversaciones de dicho tercero con el resto de accionistas de Naturgy y, por lo tanto, no dispone de ningún tipo de información al respecto. Sobre el presunto interés de Altérra, el holding inversor de La Caixa no hizo ayer comentarios. No obstante, el holding explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el grupo ha mantenido conversaciones con un inversor emiratí para alcanzar un potencial acuerdo de socios.Criteria aseguró que las negociaciones se encuentran en un punto preliminar sin que sea posible aventurar el resultado de las mismas. No obstante, desliza en su comunicación un detalle de relevancia como es que el inversor interesado, como podría ser el caso de Altérra, estaría ya en contacto con algunos de los accionistas de referencia de la compañía.

La confirmación de las conversaciones provocó ayer que los títulos de la gasista llegaran a subir durante la jornada hasta un 9%, aunque cerraron con un incremento del 3,36% hasta 21,52 euros, es decir, por encima de los niveles de compra de GIP y CVC.

La operación, no obstante, está generando un profundo debate en el sector. Por un lado, se destaca el fuerte contraste que supone la férrea oposición del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la operación de Magyar Vagon y la aparente alfombra roja que está teniendo el posible desembarco del inversor emiratí, ya que la vicepresidenta Ribera no ha hecho comentarios sobre esta operación.

Fuentes consultadas por este diario, no obstante, indican que el Gobierno apuesta por una solución privada para Naturgy en lugar de medidas como las llevadas a cabo en Telefónica con el desembarco directo en el capital para crear en la práctica un núcleo duro de control de la operadora.

El Gobierno ha dejado en suspenso, al menos por el momento, el impuesto a las eléctricas y la banca, justo al tiempo en que el Ejecutivo ha solicitado la colaboración de Criteria para armar una contra oferta española por Talgo, aunque parece que no acaba de cuajar.

Los fondos accionistas de Naturgy, CVC y GIP, han llegado al máximo de permanencia de los vehículos existentes. Aunque en ambos casos podrían optar por crear un fondo de continuidad, se espera que pueda producirse cambios por la oposición del Ejecutivo al proyecto Géminis.

Fuentes consultadas destacan que la decisión de dejar en vía muerta esta opción habría provocado la escaramuza con IFM en la pasada junta. El apoyo recibido de Criteria -tras la llegada de Ángel Simón- y de CVC y GIP al presidente, Francisco Reynés, habría provocado una distensión entre las partes, aunque ahora parece que hay más prisa en reordenar el capital de Naturgy.