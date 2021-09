Jaime Siles (IFM) : "Estamos dispuestos a eliminar el dividendo de Naturgy si es mejor para la empresa"

El fondo australiano IFM encara la recta final de su opa parcial sobre Naturgy tras casi diez meses de tramitación y con un frente claro abierto con el principal accionista de la gasista, Criteria.

¿Cómo va el proceso de aceptación de la opa? ¿Les ha sorprendido la decisión de Criteria de seguir en el accionariado?

Por temas regulatorios no podemos decir cómo va la aceptación, pero las sensaciones son muy buenas. Antes de lanzar la opa le pedimos a la Caixa que no acudieran porque queríamos comprar del free float y les queremos de socios, con lo cual creo que no ha sorprendido a nadie que digan que no querían vender y satisface nuestros deseos.

Es cierto que todo el tema regulatorio en España ha favorecido mucho la opa. Ya en su día la prima era atractiva con un 20% por una minoría, que es brutal, pero es que desde entonces Iberdrola y Endesa han caído un 20% con lo cual los analistas de mercado ya apuntan a que va a haber una corrección severa del valor cuando acabe la opa.

¿Pero las valoraciones de la banca de inversión están todavía por encima?

Los bancos no compran acciones, los que compran son los fondos y la gente de a pie. Las valoraciones creo que la mediana es justo nuestra oferta de 22,07 euros y una cosa es lo que la gente opina y otra cosa es lo que la gente hace. Si los bancos con su opinión fueran o hicieran una contraopa a precios más altos, entendería que la gente le diera validez, pero si no es una opinión más. Hay bancos que dicen que vale menos, otros que mucho menos, pero la mayor parte de los bancos dicen que la gente debe acudir a la opa para protegerse de la corrección que va a haber después. En este sentido, creo que ayer un hedge fund tomó una posición alta que en otras opas entra a estas alturas para vender al precio de opa cuando hay un descuento y sacarse algo y eso sólo lo harían si tuvieran tranquilidad respecto a que la opa va a salir bien. Las sensaciones son muy buenas y luego los factores exógenos han ayudado mucho.

¿Les ha sorprendido la posición de los consejeros y directivos de Naturgy al no acudir a su oferta?

La mayor parte de los independientes ni siquiera tiene acciones. Y luego los directivos, independientemente de lo que hagan con sus acciones, lo que si han hecho es votar a favor de un informe del consejo que consideramos súper favorable ya que dice varias cosas que son importantes. La primera es que la oferta es razonable, pero los parámetros que se han utilizado para decir si es razonable o no, no han tenido en cuenta los impactos regulatorios. Es como decir, la oferta que me han hecho por esta casa es buena en 2007 antes de que caiga Lehman Brothers, pero en 2011 si esa oferta se mantuviera sería mucho mejor. Se sobreentiende que es una forma de decirle al mercado que es atractiva. Apuntan también a que no habrá liquidez después de la opa, con lo cual si quieres liquidar hazlo ahora. Y me parece muy honesto también que hayan reconocido que han buscado alternativas, porque Citi lo dice claramente que han buscado contraopas, y no han encontrado un solo fondo o empresa que lance una opa a este precio. Y el mercado realmente es eso. Es alguien que te ofrece y pone el dinero sobre la mesa a este precio y si no han encontrado a nadie (y España tiene un largo historial de contraopas) lo natural hubiese sido que hubiese una contraopa si el precio no hubiese sido el máximo posible y pagable. A día de hoy no hay y parece que no va a haber una contraopa, lo que es la prueba definitiva de que es una oferta atractiva.

¿Y las quejas sobre el gobierno corporativo que ha puesto sobre la mesa el consejo?

Creo que hay que entender que no hacemos una opa por el 100%. No vamos a controlar el consejo. A mi en la CNMV me han pedido manifestarme sobre lo que son mis intenciones teniendo en cuenta lo que son los parámetros que hay hoy y los que puedo cambiar. No puedo cambiar unilateralmente el número de consejeros. Tengo que manifestar que, a día de hoy, el número de consejeros son 12 y de forma proporcional nos corresponderían dos.

¿En el folleto se planteaba una reducción del dividendo en el futuro?

Eso, por supuesto. Siempre me manifiesto por el porcentaje que vamos a tener. ¿Qué opina del plan estratégico? Lo apoyo. ¡Qué opina de que hayan reducido el dividendo? Lo apoyamos. ¿Considera que se puede bajar más el dividendo? La respuesta es tajantemente si, siempre que haya más proyectos de inversión y luego lo que ha ocurrido desde que lanzamos la oferta hasta el día de hoy es que la empresa ha presentado el plan estratégico antes de saber lo que iba a ocurrir y desgraciadamente la empresa ha dicho que no sabe si van a poder implementar el plan estratégico porque va a tener un fuerte impacto en los ingresos de la compañía los cambios regulatorios. Por eso nosotros decimos que, como fondo, podemos vivir sin dividendos. Y si hay que eliminar el dividendo estamos dispuestos a hacerlo si eso es mejor para la empresa y con ello apoyamos su crecimiento y eso no es ningún secreto. En la actualidad ha habido dos años que en la empresa no hemos pagado dividendo y se ha crecido un montón y va fenomenal. Hay que ser conscientes de las aspiraciones de la empresa, del contexto regulatorio y económico en el que está y de las inversiones que tiene.

¿Se han llegado a plantear retirar la oferta por el decretazo del Gobierno?

No. Nosotros somos un inversor a 100 años vista. Los vaivenes que haya a corto plazo, no son agradables, pero tienes que vivir con eso. No hay 100 años tranquilos en nada. Entendemos, eso sí, que es un aliciente para que la gente venda y acuda a la opa. Ya estábamos muy seguros de que la gente acudiría porque la oferta era muy atractiva, pero dicho eso, la hace más atractiva. A efectos de negocio va a tener un impacto y lo dicen los analistas, no es cosa mía, pero a 100 años vista creemos que valdrá la pena porque no invertimos sólo en términos financieros, sino que miro cosas como la reducción de CO2, el desarrollo de tecnologías renovables, mejora de la calidad de trabajo y eso son factores cualitativos que para mi fondo tienen una importancia más allá de lo que es la pura rentabilidad. Naturgy nos da esa oportunidad.

¿Justo Naturgy no es la menos descarbonizada de las energéticas españolas?

Lo que nos gusta es tener un impacto en las empresas en las que invertimos. Si es de las menos descarbonizadas y se puede hacer un ejercicio para hacerla más es justo lo que queremos, poner nuestro dinero en iniciativas de ese tipo.

¿Van a plantear desinversiones?

No, creo que va a haber tecnologías suficientes, aunque va a haber que hacer una inversión significativa para desarrollarla, para descarbonizar el gas, por ejemplo.

¿Podrían mejorar el precio de la opa?

No hay una expectativa de mercado de que se mejore. La prueba es que las acciones cotizan por debajo del precio de la opa y esa es la prueba y ni siquiera el consejo ha pedido una mejora de precio. Y el contexto mejora el precio sin tener nosotros que mejorarlo.

¿Piensan reducir el límite mínimo de aceptación de la opa?

La intención, a día de hoy, es no modificar nada.

¿Podría cambiar?

Es una condición autoimpuesta. Hasta el 10% somos libres de quitarlo o no.

¿CVC o GIP les ha ofrecido su paquete?

Ellos se comprometieron a no vender y nosotros no queremos comprar. Queremos darle liquidez al free float.