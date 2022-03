La hipoteca media se encarecerá 816 euros al año si sube 1 punto el euribor

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) anunciada este jueves de endurecer la política monetaria de cara al tercer trimestre del año para luchar contra la inflación (la previsión es que cierre el año en el 5,1%) tiene un claro mensaje detrás, según apuntan ya los analistas: los tipos de interés subirán a final de año. El mercado de futuros ya descuenta dos alzas, una para octubre y otra para diciembre, que recogerá de forma adelantada el euribor y tendrá un impacto directo sobre la cuota que pagan por su hipoteca aquellos clientes que la tengan referenciada a tipo variable.

Concretamente, la subida de un punto del euribor supondrá que los clientes con una hipoteca variable pagarán 816 euros más al año o 68 euros más al mes si se divide entre doce. El cálculo está hecho sobre una hipoteca media, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística es de 145.465 euros con un plazo de amortización de 24 años. El diferencial de referencia es euribor +0,92%, puesto que en la actualidad la oferta de la banca para los préstamos hipotecarios oscila entre euribor +0,85% y 0,99%. No obstante, contando con el grueso de la cartera hipotecaria de la banca española, el diferencial medio (ver gráfico) se sitúa en euribor +0,7%, en un balance realizado por un experto para este diario entre el tipo comercializado antes de la gran crisis y el actual. Por tanto, para el caso de los clientes que tengan una hipoteca de 200.000 euros a 25 años (cerca del plazo medio de amortización actual), el alza de un punto de euribor supondrá que verá incrementada la cuota mensual de la hipoteca en 90 euros al mes o en 1.080 euros al año.

A pesar del gran incremento que supone el alza de un punto del euribor en el bolsillo de los hipotecados, la previsión de los expertos es que pasarán años hasta que el índice dé este salto. El euribor lleva desde febrero de 2016 en terreno negativo. Este mes se puso por debajo del cero, en el -0,008%, desde el 0,042% de un mes antes, enero de 2016. Desde entonces no ha vuelto a tocar terreno positivo y aún le queda, siempre según la previsión de los analistas. En la actualidad, el euribor a doce meses está en negativo, en el -0,335%, según los últimos datos del Banco de España. Este nivel supone una mejora respecto a cómo cerró 2021, en el -0,502%.

A pesar de que el consenso de analistas no hace previsión de la evolución del euribor, algunos expertos, como los de la casa de análisis de Bankinter estiman que el euribor mejorará hasta el -0,3% a cierre de este año y hasta el -0,2%, a cierre de 2023. Por tanto, y atendiendo a esta previsión, aún queda margen para que llegue esa subida de un punto. No obstante, cabe aclarar que la última previsión de Bankinter se realizó en diciembre de 2021, cuando el Banco Central Europeo (BCE) aún no había manifestado de forma pública su intención de endurecer la política monetaria, abriendo la puerta a un alza de tipos. Las previsiones que se hagan a partir de ahora, previsiblemente, darán una mejor evolución al índice de referencia hipotecario.

Respuesta de la banca

Gran parte de las entidades que operan en nuestro país llevan desde el pasado mes de febrero adelantándose a una posible subida de los tipos y, con ella, mejora del euribor. La banca ha movido ficha y ha empezado a abaratar las hipotecas a tipo variable y a encarecer las de tipo fijo. En los últimos cinco años, con el euribor en negativo, el sector financiero ha hecho una apuesta fuerte por el tipo fijo, con el objetivo de rentabilizar estos préstamos.

A cierre de octubre de 2021, el 59% de las operaciones hipotecarias se contrataron bajo la modalidad. Bajo este dato, la banca ha conseguido balancear mejor su cartera hipotecaria: hace cinco años, en diciembre de 2017, el 90,6% de las hipotecas que tenía el sector financiero era a variable, a cierre de 2021, el peso descendió al 75,1%, según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Las entidades que han hecho el movimiento de abaratar la hipoteca variable, para hacerla más atractiva al cliente, y a la espera de una subida de tipos son Santander, BBVA, Bankinter, ING y Openbank, que también han hecho el proceso contrario de encarecer los préstamos a fijo. Asimismo, el Banco Sabadell e Ibercaja, que llevaban años con la hipoteca a variable fuera del escaparate, la han vuelto a asomar.

La evolución del euribor diario, que demuestra una mejora de casi 0,2 puntos porcentuales frente a cierre del año impulsa este cambio de estrategia del sector. El euribor diario se situó en el -0,308% el pasado 9 de marzo, último día del que hay datos, frente al -0,398 del 2 de marzo. La evolución del índice, que inició el año con mejoras, se vio mermada por el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, aunque finalmente y tras leves caída, ha recuperado la senda de crecimiento: lleva desde el jueves 3 de marzo con subidas.

Récord de financiación

La banca cerró el ejercicio 2021 con récord de financiación concedida en los últimos once años. Los bancos prestaron a lo largo del ejercicio 59.426 millones de euros para la adquisición de una vivienda, un 35% más que en 2020, periodo que ya mejoró un 1% frente a 2019, a pesar de la pandemia. Los expertos consultados por este periódico prevén que el buen ritmo de cierre de hipotecas continúe a lo largo de este 2022, aunque lo consideran insostenible en el tiempo ante la dificultad de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda por la falta de ahorro para aportar la entrada.

Enero ya ha mantenido el buen ritmo en la financiación hipotecaria. La banca prestó el primer mes del año 4.464 millones de euros para la adquisición de un inmueble, lo que supone un 32% más que un año antes, según los datos del Banco de España. La mayor cifra financiada en un mes fue la de julio de 2021, que alcanzó casi los 6.000 millones de euros, un volumen que no se ve desde el ejercicio 2010.

Las cifras, sin embargo, quedan muy lejos de las que se concedían durante el boom inmobiliario y por tanto, antes de que estallara la gran recesión. La banca española concedió más de 170.000 millones de euros en financiación para la adquisición de inmuebles en 2006, el mayor volumen desde que el supervisor elabora estadísticas.