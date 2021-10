6 de cada 10 jóvenes no sabe qué es ni a qué afecta el euríbor

La educación financiera continúa siendo una de las asignaturas pendientes en España, más aún en el caso de productos financieros complejos como hipotecas. Comprar una primera vivienda es una decisión importante que para los jóvenes españoles se complica, además de por la incapacidad de ahorro, por la falta de conocimiento sobre este producto y sobre conceptos financieros básicos. De hecho, 6 de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años no sabe qué es ni a qué afecta el euríbor, situándose la media general de españoles en un 36%, tal y como desprende del análisis de Rastreator con motivo del Día Mundial de la Educación Financiera.

Según este informe, casi 7 de cada 10 jóvenes (el 67%) no conoce los diferentes tipos de hipotecas que existen en el mercado y siete de cada 10 españoles considera que contratar una hipoteca es un proceso complejo en el que además existe mucho desconocimiento.

Sergio Carbajal, responsable de hipotecas de Rastreator, explica: "la compra de una vivienda es probablemente una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona y las dudas ante una inversión y un gasto tan elevado son frecuentes. De hecho, tal y como indica el estudio, es un proceso en el que muchos clientes ven esencial recibir una ayuda de un experto, ya que el 70% de los encuestados cree que contar con el asesoramiento personalizado de un experto a la hora de elegir su hipoteca sería de gran ayuda".

Un proceso largo y complejo, difícil para la mayoría

Son muchos los aspectos alrededor de la contratación de una hipoteca que hay que analizar antes de la firma, como los gastos adicionales que implica la compra de una vivienda, el ahorro mínimo recomendado (15-30%), qué tipo de ayudas hay en cada CCAA, qué tipo de hipoteca es más conveniente Por este motivo, y por la complejidad que entraña todo el proceso, el nivel de desconocimiento es elevado, sobre todo entre los más jóvenes.

De hecho, según el estudio de Rastreator, seis de cada 10 españoles de 18 a 24 años no conoce qué significan las siglas TIN, y un 59% reconoce que no sabe qué es y a qué afecta el euríbor. Además, el 67% todavía ni siquiera conoce los diferentes tipos de hipotecas que existen en el mercado y el 40% no sabe qué gastos adicionales conlleva comprar una vivienda, lo que puede suponer que quieran adquirir una vivienda con un precio más alto del que realmente pueden asumir.

"El problema que existe muchas veces con este déficit en educación financiera es que hace que el usuario acabe pagando más de lo que debía e incluso llegue a tomar decisiones erróneas que luego pueden repercutir negativamente en el futuro y en sus ahorros. Por eso, apostar por una mayor educación financiera desde edades tempranas ayudará a mejorar y solventar esta problemática ", explica Carbajal.

Consejos para comprar una primera vivienda

Algunas entidades financieras cuentan con productos específicos de financiación de vivienda para menores de 35 años, con tipos más atractivos y plazos de amortización más largos. Sin embargo, la falta de conocimiento o de información puede hacer que no siempre se opte por el préstamos más apropiado para cada cliente.

- En primer lugar, se debe utilizar un simulador de hipotecas para realizar un cálculo previo de la vivienda que se puede permitir

- Después, hay que asegurarse de cumplir los requisitos para la solicitud de la hipoteca (factores como la edad, los ingresos, o el tipo de contrato laboral serán claves en este punto)

- Calcular la cantidad exacta que se necesita para hacer frente al pago (no destinar más del 35% de los ingresos a la hipoteca)

- Prestar atención a la letra pequeña y solicitar ayuda de un experto

- Negociar las condiciones de la hipoteca

- Seleccionar una hipoteca que se adapte a la situación personal y económica

- Comparar todas las hipotecas disponibles antes de realizar la firma final

