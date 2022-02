Brady (Ryanair): "El dinero de Air Europa debería usarse para impulsar aeropuertos regionales"

Ryanair se prepara para el verano. La compañía de bajo coste tendrá una programación récord en Madrid durante la temporada estival de 2022 con 59 rutas, tres de ellas inéditas y busca seguir creciendo. elEconomista ha hablado con Dara Brady, director de Marketing y Digital de Ryanair, para conocer sus siguientes pasos.

¿Cómo plantea Ryanair la temporada de verano en España?

Acabamos de anunciar importantes programaciones tanto en Madrid como en Barcelona. En Madrid operaremos 59 rutas, el mayor número que hemos tenido durante la temporada de verano a la venta. Además, estrenamos destinos como La Palma, Venecia y Billund, en Dinamarca. Volveremos a niveles prepandemia, estamos recuperándonos más rápido que ninguna otra aerolínea en toda Europa. Tendremos 75 aeronaves en España este verano y estaremos operando más de 3.000 vuelos a la semana. Tenemos algunos retos a los que enfrentarnos, como el papel de España para ser competitivos y crecer más.

¿Cuántos pasajeros esperan este verano?

Para la región esperamos más de 35 millones de pasajeros, entre 35 y 40 millones probablemente. En el caso de Madrid, creo que la cifra será cercana a cinco millones durante el periodo de verano.

Ha mencionado la competitividad y es inevitable hablar sobre las tasas de Aena, finalmente se congelaron...

La congelación es mejor que una subida, pero mejor hubiera sido una reducción. Damos la bienvenida a la decisión de congelar las tasas. Si por Aena hubiera sido, repercutiría todos sus costes de 1.500 millones, desde las mascarillas al gel hidroalcohólico... Creo que el Gobierno debe ir más allá para recuperar los niveles prepandemia y crecer. Todos los países están anunciando medidas y nosotros respondemos. Como parte de nuestro negocio, tratamos de conseguir los mejores tratos posibles y es importante que Gobiernos y aeropuertos traten de ser competitivos. Hay un segundo punto, deben tener en cuenta las decisiones que atañen al medioambiente. En la UE se protege mucho a las aerolíneas de bandera, llegando incluso a ayudas de estado con dinero de los contribuyentes y reduciendo tasas medioambientales. Está el ejemplo de Bélgica que ha introducido una tasa de forma que si viajo de Bruselas a Roma tengo que pagar dos euros, pero si estoy conectando pasajeros de Lufthansa y vuelo de Bruselas a Frankfurt y de ahí a Roma, no pago en el vuelo de conexión. Las aerolíneas que reducen emisiones deberían ser recompensadas frente a las que no lo hacen. Hemos invertido 22.000 millones en aviones más sostenibles. Si eres Iberia o Lufthansa, con flotas más antiguas y más contaminantes, ¿qué sentido tiene que se nos trate igual? Necesitan darse cuenta de que las tasas medioambientales no hacen frente al problema que hay de atraer turismo y aumentar el PIB en economías como la española, que dependen de vuelos de corto radio.

¿Ha cambiado Ryanair su programación de verano en España al saber que no iban a bajar las tasas?

El hecho de que se congelasen nos hizo volver a niveles prepandemia. Realmente, si hubieran sido más bajas, habría crecido más. Si Aena y el Gobierno trabajan para aumentar el tráfico durante los próximos dos o tres años, Ryanair será mucho más grande de lo que es hoy, haremos cambios. Lo hemos hecho en otros países, y lo hubiéramos hecho en España.

Ayer se conoció que volverían a operar en el aeropuerto de Asturias con rutas subvencionadas. ¿Se plantean entrar en nuevos aeropuertos?

Estamos hablando con más de 150 aeropuertos en toda Europa, también varios españoles. El objetivo es muy claro, si conseguimos un trato bueno para nosotros y para el aeropuerto, volaremos allí. Pero los regionales necesitan más apoyo del Gobierno. El impacto y las consecuencias económicas del turismo deben ir más allá de las grandes ciudades. Necesitan más apoyo para recibir a aerolíneas como Ryanair, crean empleo y atraen inversiones, pero ha estado más enfocado en sostener negocios quebrados pagando millones en ayudas de estado a Air Europa. ¿Dónde está el valor? Sería mejor que cogieran esos millones y se los dieran a los aeropuertos regionales para que atrajesen aerolíneas como Ryanair. Es un win-win a viajeros y turismo.

Air Europa, se dice que el Estado tendrá que entrar en el capital...

Lo hemos dicho muchas veces, es una aerolínea improductiva. Hemos sido muy críticos con todo lo que le cueste más dinero a los contribuyentes españoles y podría ser utilizado en otras áreas. Cuando el Gobierno la recapitaliza y se ve que ni así... no hay forma de que Air Europa sobreviva en solitario, tiene que ser fusionada. El Gobierno no puede poner más dinero. Una tontería hecha una vez, vale, pero si repites dos veces, es más tontería.

Hay otra fusión relevante en Europa. Lufthansa y MSC con ITA...

ITA, la antigua Alitalia... es una compañía muy pequeña y será alemana, se dedicará a alimentar de tráfico a la máquina alemana. Hemos dicho durante mucho tiempo que con la cantidad de dinero que el Estado se ha gastado durante muchos años en Alitalia, se podría haber hecho con cualquier aerolínea. Estructuralmente está quebrada, tiene muchos empleados, base de costes muy alta. La historia dice que probablemente en dos o tres años estará en problemas. Buena suerte para ellos.

¿Y Easyjet? Dicen que continuarán en solitario...

Tienen un tamaño razonable pero su fallo ha sido colocarse en medio, no ser ni una aerolínea de bajo coste ni una aerolínea cara. Para ser sincero, están en el medio de ninguna parte y mirando al mercado americano, creo que el mercado va hacia la consolidación, más despacio por la situación de los balances... y si me preguntas, probablemente easyJet acabe siendo parte de Air France-KLM o quién sabe.

¿Formarán parte del proceso de consolidación?

No, nuestros planes son crecer durante los próximos cuatro años hasta conseguir 225 millones de pasajeros. Estamos incrementando dos veces el tamaño de WizzAir, o añadiendo el de easyJet... 75 millones de pasajeros de crecimiento, no necesitamos el M&A. El modelo está enfocado al crecimiento orgánico.