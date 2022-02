BBVA enfría las fusiones tradicionales y apuesta por incursiones digitales en Europa

BBVA apuesta por incursiones digitales en Europa a la hora de abordar un crecimiento inorgánico, complementario a la expansión vía negocio, y adquisiciones de entidades tradicionales en otras jurisdicciones. Así lo compartió hoy el presidente del grupo, Carlos Torres, durante la presentación de resultados correspondiente a 2021 cuando BBVA ganó 4.653 millones de euros, lo que supone 3,6 veces los 1.305 millones obtenidos un año antes y superar en un 8% la previsión del consenso de mercado de Bloomberg.

El resultado recurrente, sin extraordinarios como los generados por la venta del negocio en EEUU y el coste del ERE en España, escaló a 5.069 millones, su cifra más alta en 10 años y que le posiciona para entregar con cargo a la cuenta de 2021 el mayor dividendo en efectivo en una década. Pagará 0,31 euros en total (a los 0,08 abonados en octubre sumará otros 0,23 en abril) que supone ya un 44% de 'pay-out', además de completar este año la recompra de acciones por valor de 3.500 millones.

Con ambos programas, los accionistas percibirán 5.500 millones de euros "y es el 15% de capitalización del banco", explicó Torres y el consejero delegado del banco, Onur Genç. Puede acometer una retribución extra vía recompra de títulos tras vender el negocio en EEUU por 9.600 millones.

Torres eludió desvelar las opciones descartadas antes de decidir reforzar la remuneración al inversor. "No hablamos de lo que no hacemos", se excusó ante la pregunta directa de si han orillado compras en otros mercados, al margen del fracaso en la negociación con el Sabadell del que prefirió no elaborar más declaraciones para evitar interpretaciones. "Se analizó, no llegamos a un acuerdo en términos económicos y es mejor no especular más", zanjó.

A la pregunta sobre Banamex, que vende Citi y en México, y si podría o no optar a él emitió una respuesta similar con un "no hacemos comentarios sobre operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones)" pero subrayó la importancia de la franquicia azteca de BBVA y su intención de seguir ganando cuota de mercado.

En términos generales expuso que BBVA no se pone cortapisas y lo explora todo. "De Sky is the limit. No hablamos de lo que no hacemos pero cuando hay oportunidad las analizamos todas y hay muchísimas oportunidades que analizamos y descartamos", afirmó.

Sin embargo, precisó que en Europa la visión sería abordar operaciones así por la "vía digital" y en otros mercados cuando haya oportunidades de fusiones y adquisiciones.

Por otro lado, el banquero reclamó que se agilice al máximo el proceso judicial en el Caso Villarejo. Torres mostró su disconformidad con la nueva prórroga decretada por la Audiencia Nacional convencido de que "se ha prolongado demasiado". "Es muy cansino esto y diligencia que queda puede hacerse en seis meses", sin prórrogas adicionales, expresó recordando que la instrucción arrancó en el 2018 y estamos arrancando 2022.