Carlos Rodríguez (Línea Directa): "Ingresaremos 1.000 millones pronto, pero no sé cuándo"

Línea Directa comenzará a cotizar el jueves. Su director financiero, Carlos Rodríguez, se muestra confiado en la evolución de la compañía, aunque es cauto ante la situación de incertidumbre actual. Espera que pronto la aseguradora logre el objetivo de facturar más de 1.000 millones, pero no pone fecha, además de generar valor a los accionistas tanto a través de los retornos del capital de un mínimo del 25%, como de un dividendo que estará en torno al 80-90% de las ganancias anuales, como hasta la fecha.

¿Qué espera del debut bursátil?

Estamos en el proceso de marketing con la comunidad inversora y creo que el mercado tenía ganas de historias bonitas y la nuestra lo es. Soy positivo, pero me preocupa más el medio y largo plazo, más que el arranque. Es decir, que se vaya generando valor, y no estoy descontento de que cómo ha comenzado 2021, aunque tampoco va a ser el año de nuestras vidas para nadie.

El hecho de que en más de un año la valoración no se haya modificado, ¿puede implicar ventas una vez comiencen a cotizar?

La hemos ido revisando todos los trimestres. Nos sentimos cómodos, aunque es verdad que pensamos que vale más de los 1.400 millones con los que salimos. Seguro que hay algún efecto, porque hay determinados inversores que se ven obligados a vender por su política, pero también hay interés comprador.

"Nuestro compromiso es tener una rentabilidad del 25% como mínimo"

¿Temen que los accionistas significativos [con el 35%] puedan hacer ventas que presionen la acción?

Es verdad que no tienen un compromiso de permanencia, pero tengo la sensación de que son dos grandes sponsors de Línea Directa. Por ejemplo, Jaime Botín y toda su familia la crearon y están muy comprometidos con la inversión.

¿No les preocupa que este compromiso cambie si Jaime Botín tiene que afrontar la multa de casi 100 millones por el caso del Picasso?

De la familia Botín lo único que puedo decir es que ha sido el gran impulsor de este proyecto. Es lo que me interesa.

¿En el road show o antes han percibido interés de fondos por tomar participaciones significativas?

Interés ha habido siempre de los fondos, desde nuestra fundación.

Cuando salga a bolsa, la compañía dejará de estar blindada accionarialmente, ¿esperan que algún competidor lance una opa?

Creemos que vamos a seguir siendo una compañía independiente, con unos institucionales muy sólidos, y eso es lo que tenemos en nuestra hoja de ruta. Lo que pase en el mercado se analizará en todo caso.

"Confío en que el payout se sitúe en los 80-90% que venimos ofreciendo"

Detrás de este interés está la alta retribución al accionista. Su compromiso es un payout mínimo del 70%, pero históricamente han sobrepasado el 80%-90%. ¿Dónde estará?

Lo que anticipamos a los inversores fue poner un mínimo. Siempre ha sido más elevada que el sector, que está entre un 40-42% [de payout], y nuestra política será estar por encima debido a que nuestro capital es muy estable. Que sea el 80% o 90% dependerá de la evolución del negocio.

Otro de los atractivos es la elevada rentabilidad sobre el capital. ¿Prevén que se puedan mantener ratios por encima del 30%?

A lo largo de nuestra historia el peor dato de retorno de capital que hemos registrado ha sido de un 20% y hemos vivido ya varias crisis, así que confío en que mantengamos esos niveles tan elevados. Nuestro compromiso es que esté por encima del 25%. Si lo logramos, seremos los mejores de la clase. El sector está en el doble dígito y cuesta. Y en Europa solo hay una por encima [Admiral Group].

¿Para mantener esta rentabilidad, la compañía pretende ampliar los ramos de actividad?

Estamos en tres ramos, automóviles, hogar y salud. En este último estamos despegando, ya que entramos en 2017, así que estamos muy focalizados en crecer en este segmento y espero que sea rentable en poco tiempo. En hogar tenemos mucho recorrido al alza, con cuota de mercado pequeña. Y en motor también tenemos grandes esperanzas, aunque cada vez ganaremos menos cuota de mercado porque tenemos 2,4 millones de clientes [un 7% del total]. Si vamos a diversificar más veremos, es cuestión de ver números y si no nos desvía mucho del foco que tenemos.

Adelantaron que esperan una caída del beneficio este año. ¿Cómo cerrarán 2021 y cómo ve el futuro?

Espero que este año estemos más cerca de un crecimiento plano en Motor. El dorado para nosotros todavía está en España, con cuotas de mercado que son mejorables.

"Tenemos que seguir mejorando los gastos, a pesar de ser muy competitivos"

¿Cuál es el ritmo de crecimiento qué esperan en primas de Autos, que supone el 84% del negocio?

Después de 2021 y quizás 2022, tendremos que ir a un dígito simple bajo, por debajo del 5% [anual]. Sí veo a Hogar cercano a dobles dígitos, del 10%. Y de Salud, no diré el 36% del año pasado, pero sí debería en dos años doblar su cartera en clientes [hasta los 180.000 clientes].

¿En hogar tienen un acuerdo con Bankinter, que continuará, pero buscan otros socios?

Si surgen oportunidades podremos valorarlo. Estamos cómodos como estamos. En Hogar hay más de 5 millones de viviendas sin asegurar, y estamos haciendo acuerdos con otros. Por ejemplo, con Naturgy, para que sus clientes contraten nuestras pólizas. Nos gustan este tipo de alianzas, por la capacidad que tienen de generarnos clientes.

Con estas expectativas, ¿mantienen el objetivo de facturar más de 1.000 millones de euros en 2023?

Me cuesta indicar una fecha con todo lo que ha ocurrido. En breve, estaremos en esos 1.000 millones de euros, pero no sé cuándo. Hemos tenido un último año y medio complicado y ya hemos ingresado 900 millones, así que no estamos lejos.

Una de las claves del sector es mejorar la eficiencia operativa. Y Línea Directa, por su estructura, es muy eficiente. ¿Cómo van a reducir gastos?

Tenemos que seguir mejorando la parte de gastos, a pesar de ser más competitivos que nuestros rivales. Y contamos para ello con la digitalización. La atención telefónica no la vamos a abandonar, porque el 50% de los clientes interactúa con nosotros a través de este canal.