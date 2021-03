La banca factura un 21% menos en comisiones de tarjetas por la crisis

La pandemia ha tumbado los ingresos por comisiones que cobran los bancos por el uso de las tarjetas de crédito y débito. Las grandes seis entidades del país facturaron el año pasado por esta vía 5.023 millones de euros, lo que supone un 21% menos, frente a los 6.355 millones que recaudaron en el ejercicio anterior.

Los ingresos por comisiones son una línea clave para el sector financiero a la hora de compensar el leve o, incluso según la entidad, nulo crecimiento de los márgenes de intereses ante los bajos tipos. Por ello, la banca ha potenciado en los últimos años el cobro de comisiones a los clientes o la mayor exigencia de vinculación si quieren librarse de estos pagos.

Sin embargo, la caída del consumo que se está viviendo durante esta crisis sanitaria, de un lado motivada por el mayor ahorro de las familias ante la incertidumbre económica, y de otro por las restricciones a la movilidad, ha dejado huella en el uso de las tarjetas y también en el crédito que se da a través de las mismas.

La entidad que ha sufrido una mayor caída de los ingresos por esta vía ha sido BBVA. El banco azul facturó el año pasado 2.089 millones de euros en comisiones por las visas, un 27% menos que en el ejercicio anterior. Le sigue muy de cerca el Banco Sabadell, que vivió un descenso de la facturación del 26,4% y acabó ingresando 196 millones de euros. Por su parte, el Santander cobró el año pasado 1.737 millones de euros por esta vía, un 22% menos que en 2019. Cabe recordar que el Santander y BBVA son las entidades con mayores ingresos porque tienen más presencia internacional y de ahí la diferencia en volumen respecto al resto de bancos.

CaixaBank también bajó lo que recibió por comisiones de tarjetas en el año, concretamente un 16,5%, tras ingresar 423 millones. Finalmente, Bankinter facturó 55,8 millones de euros a través de este negocio, un 15,4% menos. Del lado contrario tan solo destaca Bankia, que fue la única entidad que vio incrementados los ingresos por comisiones de tarjetas, hasta un 26%, pasando a facturar 523 millones de euros. La entidad cobra seis euros al mes más 14 euros al año si no se da uso a la tarjeta de débito.

Endurecen la estrategia

Los bancos, además del coste por mantenimiento de tarjetas, también han incrementado en los últimos años las tasas por el mantenimiento y uso de la cuenta corriente, sobre todo, aquellos usuarios con menos vinculación con las entidades. Esto tiene un fiel reflejo en los ingresos por comisiones por las cuentas que, aunque no todas las entidades aportan el dato desglosado, ya se refleja un alza en algunos bancos. Este es el caso del Sabadell que en 2020 ingresó por estos cobros relacionados con las cuentas vista 240 millones de euros, frente a los 193 millones que recaudó un año antes.

El Sabadell ya elevó los requisitos de vinculación en 2019 y los clientes que no tienen vinculados ingresos, tengan un saldo inferior a 1.000 euros en productos de inversión o no contraten un seguro o servicio de renting, pagan 60 euros al año.

El Santander anunció el pasado otoño que a partir del 5 de noviembre de 2020 (y por tanto no tuvo práctico reflejo en el año) unificaría todas sus cuentas en Santander One (desapareció la Cuenta 1,2,3, entre otras) e incrementó los requisitos de vinculación del cliente para poder beneficiarse de no pagar comisiones. Así, además de los ingresos de nómina o pensión, el uso de tarjetas y tener domiciliados tres recibos, exige contar con un producto de financiación o de ahorro o un seguro de hogar, auto, etc. Los clientes que solo tengan vinculada la nómina o ingresos, o solo un producto de ahorro, financiación o protección, pagan 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta y los usuarios inactivos, 20 euros al mes. El grupo cántabro facturó el año pasado 1.649 en comisiones por las cuentas, 26 millones menos que en 2019.

BBVA, que ha incrementado los requisitos de vinculación de cara a 2021, ingresó 322 millones por estas tasas vinculadas a las cuentas vistas, lo que supuso 21 millones más que un año antes. CaixaBank y Bankia no dan los datos. No obstante, el banco de origen catalán también inició en octubre una nueva estrategia (después de retrasarla en abril por el coronavirus), que exige mayor vinculación a los clientes si quieren librarse de las comisiones. De hecho, la entidad cobra hasta 60 euros al trimestre, es decir, 240 euros, a los usuarios menos ligados a la entidad. Para evitar comisiones, el banco pide tener domiciliada la nómina o pensión o un saldo superior a 20.000 euros en fondos de inversión, seguros de ahorro o planes de pensiones. Además, los clientes deberán tener tres o más recibos domiciliados o hacer tres o más usos con la tarjeta de crédito al trimestre. Finalmente, Bankinter ingresó por las cuentas vistas el año pasado la misma cantidad que el ejercicio previo; 18,5 millones de euros.

En total, los seis bancos facturaron por el conjunto de las comisiones 20.447 millones el año pasado, un 8,8% menos que en 2019.