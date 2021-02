Trabajo concluye las negociaciones de la Ley Rider sin acuerdo con CEOE

La Ley Rider enfila el camino hacia el Parlamento. El Ministerio de Trabajo ha dado por concluidas las negociaciones con los agentes sociales para garantizar la laboralidad de los repartidores de las plataformas y ahora elaborará el texto final con el espera a modificar la legislación. Todavía no se ha definido si se aprobará un Real Decreto Ley o se hará por proyecto de Ley, aunque desde CCOO defienden que se haga por vía de urgencia.

Aunque desde la CEOE señalan que el último encuentro ha terminado "sin acuerdo" y que "seguirán trabajando para poder alcanzarlo", los sindicatos aseguran que la patronal ha abierto la puerta a "entrar en el acuerdo de la laboralidad de los riders", es decir, a pactar que se prohíba por ley que los repartidores sean autónomos.

Sindicatos señalan que CEOE ha abierto la puerta a pactar la laboralidad pero la patronal niega acuerdos

Eso sí, quedaría definitivamente fuera de la mesa incluir a otros sectores en la reforma, a la espera de que se aborde en otras mesas, por lo que el cambio legal solo afectaría a los repartidores que ahora trabajan para Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats y que el Tribunal Supremo, la Inspección de Trabajo y la Justicia ordinaria han tachado de falsos autónomo en varias ocasiones.

El departamento que dirige Yolanda Díaz se ha comprometido a trasladar el texto final a sindicatos y patronal para que lo analicen y vean si finalmente le dan su apoyo. Así, aunque no están previstas más reuniones con los agentes sociales, sí que habrá mesas técnicas para afinar puntos y cerrar flecos, como nuevos modelos de contratación. "Se seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo aunque sea en un formato distinto al diálogo social", señalan fuentes de CEOE que insisten en que "no hay acuerdo" y en que "el proceso no está cerrado del todo" ya que se va a presentar "un nuevo texto". Al inicio de las negociaciones, la patronal no estaba a favor de prohibir por ley que las plataformas digitales trabajen con autónomos ya que consideraban que sólo había que cumplir las sentencias.

En este punto, fuentes cercanas a la reunión explican que aunque el texto no guste a ninguna de las partes no se llevarán a cabo más encuentros y que el Ministerio tiene previsto seguir adelante con el cambio ya que "no puede no haber regulación" porque no haya pactos. Una postura que está en línea con el ultimátum dado desde Trabajo la semana pasada cuando el secretario de Estado aseguró que se cambiaría el Estatuto de los Trabajadores "con o sin acuerdo".

La legislación se limitará a los repartidores de las plataformas de Glovo, Deliveroo o Stutart

Aunque desde el ala sindical se habla de un punto de encuentro en la laboralidad de los riders, lo cierto es que es que también muestran cierta ambigüedad a la hora de hablar de un acuerdo propiamente dicho. Están a la espera de ver el texto final y comprobar si finalmente se modifica el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para permitir a los representantes sindicales de las plataformas a conocer el algoritmo de las mismas para analizar cómo organizan el trabajo.

Un punto al que se han negado los empresarios y que es bastante peliagudo puesto que el algoritmo puede considerarse un secreto industrial y está protegido por la UE. Lo que sí que parece que tienen todas las partes claro es que el proceso está visto para sentencia y que la nueva ley saldrá si o si.

Ante el imparable cambio del Estatuto de los Trabajadores, tres asociaciones de repartidores de Deliveroo, Glovo y Stuart han convocado manifestaciones, escrito al Ministerio y enviado comunicados reclamando seguir siendo autónomos ya que, según señalan, el modelo les permite cobrar más, tener más flexibilidad y trabajar para varias empresas. Así, han solicitado que su postura sea escuchada y que el cambio vaya encaminado a mejorar sus condiciones y capacidad de negociación con las plataformas.