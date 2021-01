La Sindicatura de Abengoa forzará votar cualquier plan de reestructuración en junta

"El plan de reestructuración de Abengoa, sea el que sea, hay que someterlo a la votación de la junta de accionistas sí o sí". Clemente Fernández, el líder la Sindicatura de Accionistas Minoritarios que ya aglutina el 11,55% del capital de la ingeniería sevilla -primer inversor- y aspira a superar el 20% en los próximos días, luchará hasta las últimas consecuencias para que el acuerdo de refinanciación que finalmente se alcance sea aprobado por todos los dueños de la compañía.

Así lo asegura en declaraciones a elEconomista Fernández, quien rechaza de plano que "no hay que pasar por junta" el plan de reestructuración, como ha sostenido en los últimos meses la compañía liderada hasta el 17 de noviembre por Gonzalo Urquijo y desde el 22 de diciembre por Juan Pablo López-Bravo. Arguye que en realidad la refinanciación pactada el pasado verano con los principales acreedores y financiadores y que implica la dilución casi total de Abengoa en Abenewco 1 es solo un paso más en las reestructuraciones aprobadas por los accionistas en 2017 y 2019. Defiende que la anticipación que ahora se plantea de la conversión de deuda en acciones de Abenewco 1, prevista para 2024 de manera opcional y 2029 obligatoria, ya venía recogida en el acuerdo de 2019.

"Se han aprobado muchas cosas sin quórum mínimos necesarios"

Aquella segunda reestructuración solo recibió el respaldo del 13% del accionariado como consecuencia del bajísimo quórum que registran las juntas de Abengoa. Lo rechazó únicamente el 3%, copando el grueso Inversión Corporativa, del expresidente de la ingeniería Felipe Benjumea. Fernández cuestiona la validez de los acuerdos. "Incluso ya con la reestructuración de 2017 se han aprobado muchas cosas sin quórum mínimos necesarios, y si encima los alteras por el camino ya ese proceso no es válido", sostiene.

Por ahora el Gobierno y la banca se han dado hasta el 15 de enero para tratar de aprobar el plan. La Sindicatura considera, por su parte, que la dimisión del consejero Jordi Sarrias ha dejado a Abengoa en "acefalia social", lo que impide que se pueda firmar la reestructuración y obliga al consejo a convocar ya una junta, al tiempo que urge a bancos y Ejecutivo a sentarse a negociar.

Los accionistas minoritarios solicitaron la semana pasada al consejo de Abengoa la convocatoria de una junta extraordinaria

Los accionistas minoritarios solicitaron la semana pasada al consejo de Abengoa la convocatoria de una junta extraordinaria para someter a votación la de un nuevo órgano de gobierno, con la propuesta de nombramiento de Clemente Fernández, el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso y el empresario José Alfonso Murat. El consejo presidido por López-Bravo aún no ha comunicado la convocatoria. Según la Sindicatura, el presidente debe hacerlo con urgencia tras la renuncia como consejero de Jordi Sarrias, lo que deja a la sociedad en una situación de "acefalia social" al no poder designar un sustituto por los límites que fijan los estatutos de la compañía andaluza.

Fernández recuerda que el mandato dado por los accionistas en la junta del 17 de noviembre es que Abengoa conserve al menos el 20% de Abenewco 1 y, por tanto, esa debe ser la línea en la que trabaje el actual consejo de la empresa.

Por el momento, AbengoaShares ya ha presentado una propuesta de reestructuración alternativa que contempla una ampliación de capital por la que se inyectarían 22 millones de euros en Abenewco 1. A cambio, Abengoa mantendría una participación del 38,5% y no del 2,7% -susceptible de ser cero si como parece no supera el preconcurso de acreedores- que recoge el plan de Urquijo.

"Estamos abiertos a negociar para hacer un ajuste fino del plan y, sin embargo, nadie parece estar interesado en una solución rápida"

El candidato a presidir Abengoa tiende la mano para comenzar a negociar con la banca y el Gobierno con urgencia. "Estamos abiertos a negociar para hacer un ajuste fino del plan y, sin embargo, nadie parece estar interesado en una solución rápida", se queja. Para Fernández, "Abengoa tiene que dejar atrás todo el circo que se está formando, saliendo todos los días en prensa cuando lo que deberíamos es estar potenciando el negocio y contratando".

Fernández aboga por una "readaptación del plan" firmado por los principales acreedores y financidores el pasado 6 de agosto y que aún no se ha podido ejecutar por la negativa de la Junta de Andalucía a aportar 20 millones de euros -que el Santander ha aceptado asumir- y por los movimientos corporativos generados por AbengoaShares, que han hecho que el Gobierno exprese muchas reticencias ante la amenaza de demandas en los tribunales de los minoritarios.

Fernández asegura que el plan diseñado en su día por Urquijo "tiene muchos elementos que nos parecen bien", pero "nuestra solución incluye que los accionistas ponemos dinero y así tenemos una menor dilución" en Abenewco 1. "Sería ajustarlo", insiste.

"Nuestra solución le viene muy bien al 'pool' bancarios porque ese dinero que metemos les permite cobrar en metálico"

De hecho, el expresidente de Amper y Nervion, entre otras, considera que "nuestra solución le viene muy bien al 'pool' bancarios porque ese dinero que metemos les permite cobrar en metálico". En este sentido, incide en que su propuesta implica que en lugar de capitalizar los nuevos avales, por el que a las entidades en el plan de Urquijo se les da un 2,7%, "lo que se propone es pagar la comisión a precio de mercado".

Además, en el caso de "la incidencia del A3T", la planta de cogeneración de México que se revela como el principal activo de Abengoa, en lugar de que al Santander se le entregue el 23% de Abenewco 1, plantea que "se le pignoran a su favor entre 12 y 15 millones de euros y el resto se lo pagaríamos como deuda".

Recuerda Fernández que "el negocio bancario no es entrar en el capital de las empresas". Señala, asimismo, que con su plan "el resto de la deuda de la banca no pierde prelación". "Se tienen que sentar a negociar con nosotros", reiteera.

La Sindicatura, que en los próximos días prevé incrementar sustancialmente su posición actual destacándose así como los máximos accionistas de Abengoa, aguarda ahora a las decisiones del consejo de administración de la compañía para convocar una junta y de los bancos y el Gobierno, que "negociaron con Marcos de Quinto -el candidato a presidente que en su día propuso AbengoaShares-, que no era nadie, ni accionista, ni llevaba ninguna propuesta, y los que entramos ahora somos accionistas -con la Sindicatura los mayores- y llevamos propuestas".

El concurso voluntario

Respecto al riesgo de que el consejo declare el concurso de acreedores, Fernández afirma que "no me preocupa en exceso porque sé moverme en esas situaciones, he hecho preconcursadas y concursadas, aunque el concurso daña el negocio y lo ideal es llegar a un acuerdo cuanto antes y que la filial (Abenewco 1) consiga financiación y avales". Para la matriz, "todo parece abocado al concurso y no vamos a llegar a tiempo de salvarla -si el consejo agota los plazos de convocatoria podría entrañar dos meses-", asume, pero si acceden al consejo antes de que se declare el concurso, "evitaríamos que fuera de liquidación y sería voluntario, para así poder salvar el mayor valor para la matriz", apostilla. Y, para ello, "es necesario que se convoque ya la junta de accionistas".