Los accionistas de Abengoa amenazan con los tribunales si el nuevo consejo no cumple su mandato

Ante los acontecimientos ocurridos tras la junta general extraordinaria de Abengoa SA del martes, la agrupación de accionistas minoritarios, AbengoaShares, ha manifestado este miércoles su rechazo al nombramiento de Juan Pablo López-Bravo como nuevo presidente de la compañía. "La voluntad expresa de esta agrupación, compuesta por más de 2.000 accionistas, tal y como le consta al consejo de administración de Abengoa S.A. formado por López-Bravo, Margarida de la Riva Smith y Jordi Sarrias Prats, es la de que el señor Clemente Fernández sea el nuevo presidente de Abengoa", señala la plataforma en un comunicado.

Asimismo, los accionistas minoritarios rechazan a Mario Pestaña Sartorius como secretario del consejo, "pues no cuenta con la confianza de AbengoaShares, ni del presidente propuesto, Clemente Fernández". La plataforma considera que es José María Bouxeda quien debiera estar ocupando el cargo de secretario del consejo de administración de Abengoa S.A.

En una grabación remitida a los accionistas de Abengoashares, Fernández ha subyado que "vamos a eguir luchando por la empresa, por conseguir el control del consejo de administración, por evitar esta tomadura de pelo que ha sido la rebelión de los tres consejeros que nosotros nominamos y que están actuando en contra de nuestros intereses". "No se les nombró para esto", abunda, sino "con un objetivo claro, que es defender a los accionistas". "No lo van a hacer, no lo están haciendo, tenemos que volver a la pelea, a tomar el control y si es necesario iremos a una nueva junta de accionistas, pero para nada vamos a renunciar a lo que es nuestro", avisa el directivo cántabro.

Abengoashares reitera su rechazo a la propuesta de apoyo a la refinanciación del grupo Abengoa (los denominados PIVs). Aquel plan, con le que se buscaba compensar a los accionistas a través de unos instrumentos financieros ligados a la posible revalorización de Abenewco 1, fue promovido por el exidputado Marcos de Quinto en consonancia con los acreedores, con Santander y KKR a la cabeza, y el presidente de Abenewco 1, Gonzalo Urquijo.

"El nuevo consejo debe ser leal con el sentir mayoritario de los accionistas, que en la Junta General Extraordinaria de ayer, supusieron un 75% del quorum"

La propuesta fue apoyada en primera instancia por 9 de los 15 representantes de Abengoshares, pero posteriormente una votación llevada a cabo en la agrupación arrojó el rechazo mayoritario a la misma. Segúne xplica la plataforma, la decisión fue comunicada a López-Bravo, de la Riva Smith y Sarrias previamente a la celebración de la junta extraordinaria. Por ello, considera que "el nuevo consejo debe ser leal con el sentir mayoritario de los accionistas, que en la Junta General Extraordinaria de ayer, supusieron un 75% del quorum (un 19% de los votantes)".

La organización recuerda que "los minoritarios agrupados bajo AbengoaShares ya ganaron holgadamente la junta celebrada el 17 de noviembre, en la que se cesó al consejo presidido por Gonzalo de Urquijo, quien no permitió, mediante una decisión de dudosa legitimidad, el nombramiento de un nuevo consejo". Además, en dicha junta "se reprobó el plan de refinanciación de Urquijo (el plan "Vellocino"), por lo que el nuevo consejo no tiene legitimidad para seguir adelante con él, debiendo seguir las instrucciones aprobadas en dicha junta general extraordinaria de noviembre respecto a mantener un mínimo del 20% del accionariado de Abenewco 1".

Renegociar

"Pese a ciertas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, AbengoaShares es una agrupación unida y con un mandato claro: revocar el plan de refinanciación de Urquijo (PIVs incluidos) y renegociar uno nuevo con Clemente Fernández al frente de la compañía", señala en una nota. "El nuevo consejo fue votado para ello. De no ser así, AbengoaShares iniciará las acciones legales pertinentes", advierte.