Los minoritarios ganan la junta de Abengoa con el nombramiento de sus tres consejeros

Los accionistas minoritarios de Abengoa, aglutinados en la plataforma Abengoa Shares, han impuesto a sus candidatos al consejo de administración de la sociedad en la junta extraordinaria celebrada esta mañana. De este modo, Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo integran el nuevo órgano de gobierno de la ingeniería sevillana.

Los tres nuevos consejeros han superado en las votaciones a los nombres que había propuesto la anterior dirección liderada por Gonzalo Urquijo: Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde, quien fue nombrado presidente al inicio de la junta de esta mañana, y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird. La asamblea, que se ha celebrado en segunda convocatoria al no alcanzar el quórum suficiente en primera, ha alcanzado el 26,686%.

Smith, Sarrías y López Bravo son las tres personas que Abengoa Shares propuso tras la junta del pasado 17 de noviembre, en la que Urquijo y el resto de consejeros fueron cesados pero impidieron la elección de un nuevo consejo liderado por el exdiputado Marcos de Quinto -por trasladar los nombres fuera de plazo-. El también exvicepresidente de Coca-Cola se desvinculó la semana pasada de la plataforma de minoritarios después de que el 55% de los accionistas que la conforman votara en contra del acuerdo que había alcanzado con los acreedores y Abengoa Abenewco 1 para recibir unas posibles compensaciones ligadas a la revalorización de esta sociedad, que se erige en la nueva Abengoa y que es la que tiene todos los activos y negocios del grupo.

En este escenario, Abengoa Shares ha retomado el objetivo inicial de lograr una mayor participación en Abenewco 1 de la que el plan de reestructuración firmado por los principales acreedores de la compañía el pasado 6 de agosto contempla. En concreto, Abengoa SA, la matriz, diluiría su posición del 77,5% actual al 2,7%. Para liderar la plataforma, los minoritarios han elegido al expresidente de Amper, Clemente Fernández, quien también tiene acciones de Abengoa.

Ahora hay que esperar a los siguientes acontecimientos. El plan de Abengoa Shares es que al menos uno de los tres consejeros designados hoy en la junta dimita y sea así nombrado Fernández como presidente.

Las opciones, no obstante, son varias. Así, efectivamente puede cumplirse este guion y que uno de los tres nuevos consejeros renuncie para que Fernández sea nombrado por cooptación. También podrían dimitir los tres miembros del consejo, toda vez que forman parte del equipo de De Quinto y éste se ha retirado del proyecto ante la negativa a su acuerdo con los acreedores. Y una tercera opción discurre porque Smith, Sarrías y López-Bravo, que han sido elegidos con la condición de independientes, continúen en sus cargos. En este caso, podrían incluso seguir adelante con el pacto alcanzado la semana pasada e ignorar el mandato último de la mayoría de Abengoa Shares. La incógnita se resolverá presumiblemente en las próximas horas con la celebración de una reunión del consejo de administración.

Si Fernández toma el mando, el siguiente paso será cesar a los consejos de las filiales, comenzando por Abenewco 1 y Abenewco 1, que en la actualidad están presididas por Urquijo. A partir de ahí, el plan del directivo cántabro es renegociar el plan de reestructuración de Abenewco 1 para que los accionistas de Abengoa SA tengan una contrapartida mayor que la recogida inicialmente.

Ahora bien, los acreedores aún tienen un as en la manga que podría dinamitar cualquier aspiración adicional de Abengoa Shares. Así, Santander, KKR y otras entidades podrían ejercer el derecho de conversión de deuda en capital de Abenewco 1 y tomar el 100% de la sociedad. Con ello, podrían asumir el mando del consejo y sacar adelante el plan de reestructuración. El porqué de que no lo hayan hecho hasta ahora se desconoce, si bien fuentes del mercado apuntan al efecto que tendría en su consideración como accionistas y no como acreedores ante un eventual concurso de la compañía.

Si ejercitaran el canje, los dueños de Abenewco 1 podrían volver a situar a Gonzalo Urquijo al frente de la compañía. La duda en ese nuevo escenario es qué ocurriría con Abengoa SA, que se halla en preconcurso desde agosto. Para obtener el 2,7%, la matriz requiere que el 96% de los proveedores con una deuda de 153 millones acepten créditos participativos, un porcentaje que hasta ahora está muy lejos de alcanzarse. De igual modo, Santander y el resto de entidades tendrían que decidir si mantienen la compensación ligada a la revalorización de Abenewco 1 –a través de instrumentos financieros denominados PIVS-.

De cualquier modo, el resultado de la junta de accionistas de esta mañana deja en el aire el plan de reestructuración de Abengoa Abenewco 1 y añade incertidumbre sobre su firma definitiva para antes del 31 de diciembre, fecha máxima que se habían fijado las partes en la última comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plan de reestructuración

El plan de reestructuración de Abenewco 1 contempla una financiación de 223 millones de euros, ampliable a 250 millones. De esta cantidad, seis bancos (Santander, Crédit Agricole, Bankia, Caixabank, BBVA y Bankinter) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya comprometieron en el acuerdo de agosto 203 millones. Los 20 millones restantes serán asumidos por el Santander después de que la Junta de Andalucía haya rechazado participar en la refinanciación. Adicionalmente, las entidades, con la garantía del 60% por parte del Cesce, aportarán avales 'revolving' por 126,4 millones.