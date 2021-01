Gestilar desembarca en el negocio del alquiler: cierra con DWS la mayor operación de Build to Rent de España

Gestilar ha entrado en el negocio del alquiler residencial y lo ha hecho por la puerta grande ya que la promotora despidió al 2020 sellando la mayor operación de Build to Rent (BtR) que se ha llevado a cabo hasta la fecha en España.

Concretamente, la firma ha alcanzado un acuerdo con la gestora DWS, participada mayoritariamente por el banco alemán Deutsche Bank, para venderle en bloque más de 1.100 viviendas de alquiler por un importe de 240 millones de euros. Estas cifras sitúan a ambas compañías en la pole de las grandes transacciones que se han cerrado en el mercado de proyectos de obra nueva para alquiler, un negocio que está experimentando un importante crecimiento en los últimos meses y que ha demostrado su resiliencia durante la crisis del Covid.

Según explica a elEconomista Raúl Guerrero, CEO de Gestilar, "esta ha sido una operación a tres bandas, ya que nosotros compramos una cartera de suelo importante a Mapfre Inmuebles y en el mismo acto firmamos un contrato para venderle el producto terminado a DWS".

De las más de 1.100 viviendas que se levantarán sobre estos terrenos, unas 750 se ubicarán en Getafe y casi 400 en el PAU de Vallecas. "Ambos proyectos se encuentra en zonas de muchísima demanda y se compondrán de un producto asequible muy enfocado al primer acceso de gente joven que actualmente tiene problemas para encontrar oferta de este tipo", apunta Guerrero, que señala que las obras comenzarán previsiblemente en el último trimestre de este año y los edificios se entregarán a finales de 2023.

Los inmuebles contarán con viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, con piscina, gimnasio, zona de coworking, salas comunitarias y zona de chill out. "Tendrán unos equipamientos y unas dotaciones muy importantes. Lo que tratamos con estos proyectos de BtR es captar la atención de los inquilinos ofreciéndoles más servicios de los que pueden encontrar en un piso de alquiler de un particular. La clave está en concebir los edificios para dar un servicio adicional a la vivienda", explica el CEO de Gestilar.

El desembarco de la promotora en el negocio del BtR no se va a quedar en esta operación, ya que según apunta el presidente de la firma, Javier García-Valcarcel, van a seguir buscando "alianzas para seguir creciendo en este mercado, si bien, quiero destacar que nuestro core business es el built to sell y pretendemos que siga siendo nuestra actividad principal".

Así, García-Valcarcel apunta que "por las circunstancias del mercado actuales hay ahora mismo oportunidades en este negocio, ya que los fondos necesitan promotores que desarrollen este tipo de proyectos para ellos y esto a nosotros nos favorece, ya que se trata de trabajo adicional y nos permite además diversificar riesgos. Si bien, a nosotros no nos gustaría que el BtR superará el 40% del negocio". "Nuestro principal objetivo es la promoción para la venta unitaria y es ahí donde hacemos marca", explica el presidente de Gestilar.

Constructora propia

Raúl Guerrero destaca que una de las claves de esta operación radica en la constructora propia de Gestilar, que está participada al 50% por Lantania, y que no trabaja para terceros. "Una de las cosas fundamentales por las cuales hemos podido cerrar este acuerdo es gracias a la creación hace dos años de nuestra propia constructora", apunta el directivo, que asegura que sin este factor "no nos atreveríamos jamás a hacer una operación de este tamaño, ya que al estar en manos de terceros no controlas ni los costes ni los plazos".

Al mismo tiempo, "este proyecto también nos sirve para generar mucho más volumen de negocio a la rama de construcción, en la que trabajamos mano a mano con Lantania, que nos da muchísimo soporte y nos ha permitido crecer mucho en este negocio", destaca el CEO de Gestilar, que apunta que actualmente cuentan ya con unas 400 viviendas en construcción.

A finales de 2020 Gestilar firmó operaciones de BtR por un volumen de más de 1.350 viviendas y 315 millones

Esta cifra crecerá exponencialmente a lo largo de este año, en parte, gracias al empuje de los proyectos de alquiler que ha firmado en los últimos meses la promotora. Así, además del mega acuerdo de 1.100 viviendas, Gestilar ha sellado otra operación con DWS para la construcción de más de 200 pisos en el área metropolitana de Barcelona y también ha firmado un acuerdo con Aberdeen para el desarrollo de 50 unidades en Pozuelo. Esto supone que en total la promotora firmó en 2020 operaciones de BtR por un volumen de más de 1.350 viviendas y 315 millones lo que dibuja un horizonte muy positivo para la firma en los próximos ejercicios.

"El pasado año entregamos algo más de 400 viviendas y para 2021 iniciamos la comercialización de cuatro proyectos que suman 500 unidades, pero además iniciaremos obras de 14 proyectos que suman 2.000 viviendas, por lo que 2021 será un año muy potente para nosotros", concluye Guerrero.