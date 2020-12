Sabadell nombra a González-Bueno consejero delegado y Oliu dejará sus funciones ejecutivas en 2021

El consejo de administración del Banco Sabadell ha aprobado el nombramiento de César González-Bueno como consejero delegado de la entidad, en sustitución de Jaume Guardiola, tras trece años en el cargo, y que trabajarán de manera conjunta en un periodo de transición hasta que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias pertinentes. González-Bueno se convertirá así en el primer ejecutivo de la entidad, una vez que el presidente del banco, Josep Oliu, deje sus funciones ejecutivas, previsto para 2021.

El fin de las funciones ejecutivas de Oliu no se ha llevado al consejo celebrado este jueves, aunque se hará más adelante. El presidente del Sabadell, de acuerdo con el acuerdo alcanzado con el Banco Central Europeo (BCE) que no ve con buenos ojos el modelo de la presidencia ejecutiva, dejará sus funciones próximamente, después de comunicarlo hace dos meses en una reunión con los directivos del banco. No obstante, esta decisión es previa al inicio de las conversaciones de fusión, finalmente frustradas, con BBVA. El presidente de la entidad ya comenzó el año pasado a ceder más funciones al consejero delegado, traspasando a Guardiola todas las áreas de negocio.

Mientras ese momento llega, la realidad más inmediata del banco pasa por un triunvirato formado por Oliu, González-Bueno y Guardiola. El nuevo consejero delegado participará y colaborará desde el primer momento en el diseño y puesta en marcha del nuevo plan estratégico del grupo, que se presentará en el primer trimestre del año que viene. "Este nombramiento culmina el proceso de relevo ordenado, iniciado hace meses y de acuerdo con el plan de sucesión aprobado por Banco Sabadell", señala la entidad en un comunicado. Así, tras acceder Jaume Guardiola a su jubilación, seguirá vinculado al grupo financiero como presidente de Banco Sabadell México.

González-Bueno llega para poner en marcha la nueva hoja de ruta de la entidad para continuar, al menos de momento, en solitario. El banco ya avanzó tras la ruptura con BBVA las pinceladas de cuál será su nuevo camino que pasan por vender la filial británica TSB, adelgazar costes (ya ha firmado un ajuste de 1.800 empleados y se prevé para inicios de año un segundo recorte de 2.000 puestos más), así como darle peso al negocio de pymes y, especialmente, acelerar la estrategia digital del banco, éste último punto, donde González-Bueno jugará un papel primordial tras su dilatada trayectoria en ING, donde fue consejero delegado para España y Portugal. El Sabadell busca digitalizar el segmento de particulares, especialmente, con el objetivo de incrementar la eficiencia y ganar rentabilidad. Además, el ejecutivo, durante su etapa en Novagalicia, también fundó Evo Banco.

Crecimiento en España

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, destacó que la experiencia del nuevo consejero delegado liderando procesos estratégicos de innovación, digitalización y restructuración, lo convierten en el perfil idóneo. "El banco afronta en esta nueva etapa la aceleración de su estrategia digital y el fortalecimiento de su franquicia doméstica en los mercados que lidera. Estoy convencido de que contribuirá, de forma decisiva, a impulsar la oferta digital del grupo", recalcó. Por otro lado, subrayó que Guardiola ha desarrollado un papel fundamental como artífice del crecimiento y consolidación del banco, hasta convertirlo en una de las mejores franquicias de España.

Por su parte, González-Bueno aseguró que el Sabadell dispone de una franquicia de primera línea y una base de clientes para crecer y afrontar con éxito el futuro. "El Sabadell será altamente competitivo en un entorno que se transforma a gran velocidad. Espero poder trabajar muy pronto con su equipo, liderar este proceso y juntos desarrollar el claro potencial de valor para nuestros accionistas", dijo.

Finalmente, Guardiola mostró su satisfacción por su etapa en el banco, aunque aseguró que "el proyecto debe seguir avanzando". Según el aún ejecutivo, González-Bueno, es un profesional de éxito y contará con toda su colaboración.